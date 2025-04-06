澳大選前中資港口淪箭靶 達爾文港具戰略意義 朝野矢言收回

澳美軍事基地離港口不遠

2015年，澳洲北領地政府將達爾文港（Port of Darwin）的99年租用權給予總部設於中國山東省的嵐橋集團（Landbridge Group），作價5.06億澳元（約23.8億港元）。達爾文港既是澳洲北部最大港口，也是最接近東南亞的港口，具有重要戰略與軍事意義，澳洲軍方和美國海軍陸戰隊都在距離達爾文港不遠的位置設有軍事基地，並在輪換基礎上接待美國官兵、轟炸機和戰機。故上述出租港口的決定落實後，引起澳洲聯邦政府以至美國時任奧巴馬政府批評。

在反對派自由黨-國家黨聯盟（聯盟黨）昨日預期公布收回達爾文港的政綱前夕，阿爾巴尼斯上周五率先在澳洲廣播公司（ABC）電台表態，希望達爾文港能夠回歸澳洲人手中，他說：「在當前的不確定世界中，讓澳洲北部主要港口由任何外國利益擁有，這並不符合澳洲的國家利益。」他表示，政府希望澳洲企業能夠收購港口租約，並已與包括澳洲養老基金在內的潛在買家進行非正式談判，但必要時政府也準備動用公帑將其變成國家資產。

身處達爾文的反對派領袖、自由黨黨魁達頓（Peter Dutton）昨日表示，將達爾文港租給中資的做法是錯誤，現在需要去處理這個戰略後果。他表明，如果聯盟黨上台，會立即收回這國家資產。澳洲傳媒早前報道，聯盟黨將迫使嵐橋集團將達爾文港賣給政府批准的營運商，或在萬不得已下強制收購港口並補償嵐橋集團。按該計劃，如果聯盟黨上台並在6個月內無法找到私人企業購下租約，聯盟黨將利用聯邦政府的強制收購權收購租約。聯盟黨發言人說，阿爾巴尼斯上周五的說法「再次顯示總理有3年時間為澳洲國家利益採取行動，卻沒有這樣做」。

嵐橋子公司稱非賣品

嵐橋集團澳洲子公司「澳洲嵐橋基建公司」非執行董事奧康納（Terry O'Connor）上周五發聲明表示，達爾文港是非賣品，「嵐橋和達爾文港沒有與聯邦政府就我們的租約安排，進行任何討論」。

（路透社/法新社/ABC）