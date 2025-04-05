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歐盟擬重罰X 潛在罰款逾78億

【明報專訊】美國《紐約時報》周四（3日）引述4名消息人士報道，歐盟正準備對馬斯克（圖）的社交平台X施加重罰，因為該平台違反了旨在打擊非法內容和虛假資訊的法律。知情人士稱，馬斯克作為美國總統特朗普的心腹，有關舉動恐令歐盟與美國關係進一步緊張。

指違打擊假資訊法律

歐盟官員指，X拒絕向外部研究人員提供數據，使得難以衡量虛假資訊和其他有害內容在該平台上的傳播，又認為X未能提供足夠的廣告透明度或者驗證付費用戶的真實性，使該平台更易被濫用和受外國干擾。《紐時》報道稱，歐盟監管機構正考慮基於馬斯克控制的其他公司（如SpaceX）的收入計算罰款，這使得潛在罰款超過10億美元（78億港元）。這將是歐盟在新法律《數碼服務法》下首次處分社交平台，監管機構試圖以X殺一儆百，防止其他公司違反《數碼服務法》。預計處罰在今夏宣布。

歐評估會否再惹怒特朗普

報道稱，歐洲當局正權衡罰款額，同時考量在當前跨大西洋貿易、關稅與烏克蘭戰爭等廣泛爭議背景下，是否會進一步激怒美國總統特朗普。官員強調調查始於2023年，到去年已初步裁定X違法，因此與近期美國加徵關稅無關。不過，報道指在特朗普去年當選總統後，歐盟監管機構放緩調查，以評估潛在政治風險，但隨着近期雙方貿易關係緊張，當局決定推進調查。

X在報道發表後表示，針對X的執法行動將是「前所未有的政治審查和對言論自由的攻擊」，公司將盡一切所能捍衛其業務並「在歐洲保護言論自由」。

（紐約時報）

相關字詞﹕數碼服務法案 歐美關係 歐盟 馬斯克（Elon Musk） 社交平台X

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