歐盟擬重罰X 潛在罰款逾78億

指違打擊假資訊法律

歐盟官員指，X拒絕向外部研究人員提供數據，使得難以衡量虛假資訊和其他有害內容在該平台上的傳播，又認為X未能提供足夠的廣告透明度或者驗證付費用戶的真實性，使該平台更易被濫用和受外國干擾。《紐時》報道稱，歐盟監管機構正考慮基於馬斯克控制的其他公司（如SpaceX）的收入計算罰款，這使得潛在罰款超過10億美元（78億港元）。這將是歐盟在新法律《數碼服務法》下首次處分社交平台，監管機構試圖以X殺一儆百，防止其他公司違反《數碼服務法》。預計處罰在今夏宣布。

歐評估會否再惹怒特朗普

報道稱，歐洲當局正權衡罰款額，同時考量在當前跨大西洋貿易、關稅與烏克蘭戰爭等廣泛爭議背景下，是否會進一步激怒美國總統特朗普。官員強調調查始於2023年，到去年已初步裁定X違法，因此與近期美國加徵關稅無關。不過，報道指在特朗普去年當選總統後，歐盟監管機構放緩調查，以評估潛在政治風險，但隨着近期雙方貿易關係緊張，當局決定推進調查。

X在報道發表後表示，針對X的執法行動將是「前所未有的政治審查和對言論自由的攻擊」，公司將盡一切所能捍衛其業務並「在歐洲保護言論自由」。

（紐約時報）