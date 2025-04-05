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美民眾憂加價搶購外國貨 電子產品成衣醬油都成目標

【明報專訊】美國總統特朗普周三（2日）宣布對進口到美國的商品加徵「對等關稅」後，引發物價高漲憂慮。美國民眾紛趁生活必需品大幅加價前搶購外國貨，當中包括電子產品、成衣甚至醬油。

美國《華盛頓郵報》周五（4日）引述現於加州大學洛杉磯分校任教的前美國財政部經濟師克勞辛（Kimberly Clausing）稱，「對等關稅」將令美國消費者實際上面臨50年來最大幅的「加稅」，以物價上漲方式呈現，民眾日常生活將直接受影響。電視名人兼億萬富豪庫班（Mark Cuban）周三在社交平台Bluesky建議支持者開始入貨，「由牙膏到肥皂，任何你找到地方存放的，都要在他們（商家）補貨前先買下。就算是在美國製造的，他們也會歸咎關稅抬高價格」。

消費者50年來最大幅「加稅」

《華爾街日報》周四（3日）訪問多名搶先購買物資的民眾。任職學校家長協調員的紐約市50歲居民佩格羅周三晚至周四早上，估計共花了3000美元（約2.34萬港元）購置電子產品、汽車零件、園藝工具及其他家居用品。他四出尋找便宜的電視機，但多地都沒有貨，最終懇求皇后區一間電子產品連鎖店為他留起最後一台價值217美元（約1693港元）的中國「海信」牌（Hisense）40吋電視。

62歲加州州立大學海峽群島分校心理學教授沃爾什（Wendy Walsh）周四早上在電商亞馬遜掃貨，購物車內578美元的貨品都是國際品牌。39歲中醫藥公司行政總裁菊嘉明（譯音）稱，她正盡快囤積中草藥，並準備添置20瓶醬油、10瓶蠔油，以及為兩名分別6歲和4歲子女購買大量紫菜零食。她說，以日用品而言，美國有來自世界各地的大量選擇，在新關稅政策下「將有所改變」。

（華爾街日報/華盛頓郵報）

（美徵關稅）

相關字詞﹕搶購 美國 對等關稅

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