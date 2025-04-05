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學者料部分美貨短期或轉銷港 廠商會：拓南美帶路市場應對 將建聯盟施壓美方

【明報專訊】美國總統特朗普於當地時間周三（2日）正式公布向全球貿易伙伴徵「對等關稅」，其中中國被加徵34%，而中國昨宣布月中對美國產品加徵34%關稅。有進口商及經濟學者預期短期內部分美國產品或轉銷香港，甚或衍生類似澳洲龍蝦走私內地的活動。中華廠商聯合會會長盧金榮昨在港台《千禧年代》稱，美國舉措或引發新一輪貿易戰，但廠商仍可透過供應鏈多元化佈局、開拓新市場等應對，未來亦會聯同美國受影響業界建立聯盟向美方施壓。

或衍生如澳洲龍蝦走私內地

美國公布加徵「對等關稅」後，中國昨宣布將對美國產品加徵關稅。美國水果進口商王先生稱，內地行情不佳時水果有時轉往香港，相信未來部分貨品或改於香港出售，惟香港市場有限，料兩個月或已見頂。

經濟學者李兆波也相信部分美國產品短期轉銷香港，高關稅下難免衍生走私、水貨等問題，不過相信未必成主流，並解釋因降低價格須靠廠商與買家商討。

據工貿署數字，2023年經香港進口內地的美國貨品佔相關總進口額7.4%；同年香港是美國第六大葡萄酒出口市場、美國第七大牛肉及牛肉出口產品市場。回顧中國未撤銷對澳洲龍蝦及紅酒徵稅時，本港及內地海關先後搗獲走私澳洲龍蝦及紅酒個案。

海關就打擊走私問題回覆稱，一向透過風險評估及情報分析，於海陸空邊境查驗及監控旅客、貨物、郵包和運輸工具，並與本港、內地及海外相關執法部門保持聯繫，加強情報交流及適時採取聯合行動。

對於美國加徵關稅，盧金榮稱做法損害國際貿易秩序，料其他經濟體反制，或引發新一輪貿易戰；又認為美國政策反覆，香港廠商及美國企業現仍觀望，「短期內對貿易活動造成休克式負面影響」。

莊太量料港貿易短期跌 數月後回升

東南亞多個「中國+1」國家如柬埔寨被美徵高稅率，盧金榮稱南美洲如巴西、秘魯等地被徵稅率較低，廠商仍可藉供應鏈多元化佈局應對，同時廠商要開拓內地、一帶一路沿線地區等新市場，減低對單一市場依賴。他說這次加徵關稅，美國出入口商及零售商均受影響，未來會聯同他們建立聯盟向美國當局施壓。

中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量則認為，中國出口短期雖減少，但可透過與其他貿易伙伴交易抵消部分影響；而香港貿易量短期內也會下跌，料數月或一年後將回升。

（美徵關稅）

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