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闖印度隔絕島接觸原住民 美漢被捕

【明報專訊】一名美國遊客上周六（3月29日）擅闖印度安達曼—尼科巴群島的北森蒂納爾島（North Sentinel Island），企圖接觸島上原住民，周一被印度警方拘捕。有關注原住民組織憂慮網紅會對與世隔絕的部落原住民帶來威脅。

安達曼—尼科巴群島警察局長達利瓦爾周四表示，24歲美國公民波利亞科夫（Mykhailo Viktorovych Polyakov）上周六凌晨乘搭一艘有外置引擎的小橡皮艇前往北森蒂納爾島，在近海持續吹口哨約一小時，吸引原住民注意後登島。達利瓦爾說：「我們查看了他GoPro攝影機的畫面，顯示他確實進入並登陸了受限的北森蒂納爾島。」

達利瓦爾指波利亞科夫在島上逗留了5分鐘、蒐集島上沙粒樣本，在岸邊留下一個椰子跟一罐健怡可樂，並拍片記錄過程。警方表示，波利亞科夫此前曾兩度造訪當地，其中一次是在去年10月，他乘橡皮艇接近該區，但遭到酒店員工制止。

印度傳媒報道，波利亞科夫被捕時向警方表示，他是一名「尋求刺激者」。他現被控闖入禁區，一旦罪成最高可判囚8年。印度法律禁止印度民眾及外國人進入北森蒂納爾島5公里範圍內，以保護原住民免受外來疾病侵害，並保護其生活方式。

北森蒂納爾島估計有約150名森蒂納爾人，他們會敵視試圖接近他們的人。2018年11月1名美國傳教士登島企圖向原住民宣教，結果被射殺。

組織關注網紅威脅原住民

外國傳媒將波利亞科夫與一個YouTube帳號聯繫起來，當中有他最近到阿富汗影片。國際生存組織發言人馬佐爾指愈來愈多網紅為吸引追隨者接觸部落原住民，憂慮社交平台增加他們威脅。

（法新社/BBC/衛報）

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