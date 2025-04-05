特朗普整肅高層 國安局長被炒

《華盛頓郵報》引述現任和前任官員報道，國防部旗下國家安全局局長兼網絡司令部司令蒂莫西·霍（Timothy Haugh，圖）與其文職副手諾布爾（Wendy Noble）周四一併被撤換。《紐約時報》引述卸任官員報道，蒂莫西·霍是前任總統拜登委任，新政府官員對他抱戒心。另外，國安會負責科技與國家安全事務的高級主任費思（David Feith）、負責情報事務的高級主任沃爾什（Brian Walsh）與負責國會事務的布德里（Thomas Boodry）也被免職。3人被視為華爾茲和國務卿魯比奧的人馬。

路透社報道，暫時不清楚這些官員被解職的具體原因，但其中兩名消息人士向路透社表示，有幾名官員被告知他們的背景審查出問題。一名消息人士稱，炒人原因涉及向傳媒泄露機密。另外兩名消息人士稱，被炒目標被特朗普盟友視為抱有過度干預主義的立場。

特晤極右陰謀論者 提不忠誠名單

《紐約時報》引述知情官員報道，特朗普周三向外宣布「對等關稅」措施前，在白宮橢圓形辦公室接見極右陰謀論者盧默（Laura Loomer）等人。盧默在會上提出「不忠誠者」名單，建議特朗普解僱他們，當中包括蒂莫西·霍和諾布爾。盧默周五直言，因為蒂莫西·霍和諾布爾因不忠誠而被炒。路透社則稱，暫時不清楚今次見面與多名國安會高層被炒的關係，但兩名消息人士稱，部分人在會面前已被炒。

國安會自3月以來負面新聞不斷。華爾茲誤將《大西洋》月刊總編輯加入到一個討論攻打也門胡塞武裝的Signal群組，引發爭議，兩黨都有要求他下台的聲音。雖然特朗普表面上力撐華爾茲，但《華爾街日報》引述多名白宮官員稱，特朗普仍不滿華爾茲，故後者仍可能在幾周內離任。有線新聞網絡（CNN）則指出，盧默曾公開質疑副國安顧問黃之瀚（Alex Wong）對特朗普欠缺忠誠，故他雖暫未被炒，但之後也可能去職。

（紐約時報/華盛頓郵報/CNN/路透社）