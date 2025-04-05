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反尹者賀「法治已復」 撐尹者哭喊謾罵

【明報專訊】韓國憲法法院在當地時間昨日上午11時22分宣判罷免總統尹錫悅後，在首爾龍山區總統官邸集結的正反雙方再次激起迥異的情緒。據記者現場所見，位於官邸南側的「反尹」示威者歡迎慶祝，形容法治已獲恢復，揮舞「立即罷免尹錫悅」等標語牌，互相擁抱和潑水，並歡呼跳舞慶祝。位於官邸北側的「撐尹」人士原先一邊揮舞國旗，一邊高呼「否決彈劾案」口號，聞訊後情緒變得沉重，有人哭喊「啟動人民反抗權」，並大聲謾罵反尹示威者和記者。惟因警力充足，現場無大規模衝突。

「繼續努力直到他進監獄」

「我等待判決已很久了，真的很高興尹被彈劾，我會繼續努力直到他被關進監獄。」住在首爾城北區的40多歲女士朴小英（音譯）在官邸南側「反尹」區歡呼道。惟在官邸北側「撐尹」區，一位40多歲的女性市民批評道：「人們沒有意識到朝鮮共產黨（勞動黨）的威脅，只有那些向共產黨低頭的人，將來才能過上富裕的生活。」

不少尹錫悅支持者強烈反華，2月更有一名男子因此闖入中國大使館被捕。昨日現場也見類似聲音，有標語牌寫「中國滾出去」，另有示威者以陰謀論指控北京干政，一名50多歲男子向記者聲稱「在文在寅政府任內，所有武器都交予朝鮮（最高領導人）金正恩」，又指「中國已有30萬朝鮮族移居韓國，腐化韓社會，這兩國操縱反對派令國家慢慢走向共產化」。

政治界反應同樣兩極。執政國民力量黨宣布接受裁決，惟該黨前大田市議員金素延律師仍向記者表示判決是「政治審判的結果」，聲言韓國「有太多『反國家』和腐敗的勢力」，尹錫悅對國家「實施休克療法」（按：指戒嚴令）是「已盡總統責任」，「他是下一個朴正熙總統」。該黨國會議員庾龍源則向記者表示，自己「與國民力量黨領導層的看法一致」，「我們必須接受判決，並為了韓國的發展而向前邁進」。在野共同民主黨國會議員鄭俊鎬向記者稱：「我為今天的民主驕傲，它是由人民對抗戒嚴士兵勇氣所捍衛。」

在野黨議員比擬光州精神護民主

光州出生的應屆諾貝爾文學獎得主韓江在名作《少年來了》以1980年的光州事件（5‧18民主化運動）為背景，同樣來自光州的共同民主黨國會議員兼黨鞭秘書長丁秦旭向記者稱：「正如韓江獲諾獎時所問：『過去能拯救今天嗎？』光州事件的精神在我們的時代保護了民主，今天的歷史性決定將給世界各地的民主運動帶來希望。」

明報特約記者 許東爀

（現場直擊）

相關字詞﹕韓國 韓朝關係 韓江 韓國國民力量黨 韓國共同民主黨 12‧3戒嚴令 罷免 反華情緒 尹錫悅

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