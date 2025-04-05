憲院8:0通過彈劾 尹錫悅遭罷總統職 韓史上第二人 60天內重新大選

憲法法院代理院長文炯培昨早宣判，指罷免尹錫悅能維護憲政秩序，利多於弊。尹錫悅曾辯稱戒嚴屬警告性質，計劃半天內結束，但憲法法院反駁稱該說法與《戒嚴法》所界定的戒嚴目的有違背。法院認為尹錫悅曾試圖阻止國會表決解除緊急戒嚴令的法案，意圖動用國軍反諜司令部拘捕主要政治和法律界人士，其行為嚴重威脅民主制度。被罷免後，尹錫悅將失去在警衛服務以外的一切前總統常規待遇。

去年12月3日晚尹錫悅以「清除親北（朝鮮）勢力，維護自由憲政秩序」為由突然頒布緊急戒嚴，在電視演說間接抨擊佔國會大多數的共同民主黨為親朝鮮反國家勢力，指該黨立法獨裁、屢興彈劾、癱瘓政府和窒礙國家發展，惟戒嚴僅持續約6小時後解除。國會隨後發起彈劾動議，同月14日全會表決通過。憲法法院隨即啟動審理程序，暫停尹錫悅總統職務，經過兩場庭前會議和11場庭審辯論，事隔111日公布裁決，創下總統彈劾案最長審理紀錄。

尹錫悅致歉 15高級幕僚請辭

裁決出爐後，「撐尹」民眾哀嘆，「反尹」民眾歡慶。尹錫悅陣營接受判決，他本人透過律師團隊發聲明，表示自己未能達國民期待，對此深感遺憾和抱歉，並向所有支援者表達感謝。其所屬執政國民力量黨也向國民致歉，臨時領袖權寧世表示，相信尊重這項憲院判決是守護民主和法治的方法，呼籲民眾冷靜，避免暴力與極端行為，停止一切煽動分裂和矛盾行為。另外在總統室，秘書室長（幕僚長）鄭鎮碩等15名高級幕僚請辭，但代總統職務的總理韓悳洙駁回，表示要避免治國理政出現空白。

李在明總統大熱 籲重拾國際信任

尹錫悅被罷免後，韓國須在60天內舉行總統大選，外界視李在明為當選大熱門。李在明被指在2021年參選總統時對大壯洞、柏峴洞開發項目貪污案作不實誤導言論，被控違反公職選舉法，去年11月原判罪成，上月底上訴得直，為其掃除參選障礙。李在明昨稱在任總統再次被罷免是韓國憲政史的悲劇，整個政界包括他都應深刻反省和承擔責任。

韓媒昨報道，韓悳洙與中央選舉管理委員會委員長盧泰嶽通電話，就6月3日提前大選達成共識，下周二（8日）的定期國務會議料將敲定最終日期。根據蓋洛普最新民調結果，李在明支持度達34%，遙遙領前現任勞動部長金文洙（9%）和國民力量黨前代表韓東勳（5%），國民力量黨其他人選包括首爾市長吳世勳和大邱市長洪準杓。

（韓聯社/朝鮮日報/中央社/新華社）