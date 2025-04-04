道指早段瀉逾1500點 蘋果挫8% Nike跌一成

泛歐Stoxx 600指數午夜前跌逾2%，被視為環球貿易晴雨表的航運巨頭馬士基（丹麥：MAERSK-B），在歐洲股價挫8%。依賴東南亞供應鏈的Adidas（德：ADS）、Puma（德：PUM）股價挫逾一成。以出口及科技股為主的日經指數昨收報34,735點，跌近1000點，跌至去年8月以來低位，領跌亞洲主要股市。

美匯101半年低 日圓升2%重上5.3算

市場憂慮關稅將導致美國增長放緩，美匯指數回落至101水平，跌至半年低位。資金避險，日圓兌每美元昨升逾2%，漲至145水平，是去年10月初高位，每百日圓兌港元漲至5.3算。高盛在關稅公布前已預計，日圓今年將升至140區間的低端，因環繞美國經濟增長及關稅的擔憂，將刺激這避險資產的需求。歐元兌美元亦升逾2%，高見1.1144，為6個月高位。

避險資金推動金價再創新高。期金昨高見每盎司3196美元，現貨金漲至每盎司3167美元，不過兩者刷新歷史高位後回落，反映投資者可能拋售黃金獲利，以彌補其他資產的損失。

國際貨幣基金組織（IMF）前首席經濟學家Kenneth Rogoff形容，特朗普剛向全球貿易體系投核彈。惠譽評級的美國經濟研究主管Olu Sonola表示，美國的有效進口稅率，已由去年的2.5%飈升至22%，而此稅率上次出現於1910年左右，若長期維持如此高昂關稅，許多國家可能會陷入衰退。摩通資產管理的固定收益全球主管Bob Michele指出，除非情况改變，否則美國將步向衰退，令美聯儲大幅減息，有可能從目前的4.5厘降至2.5厘。

市場加大美6月減息押注

市場加大對美聯儲減息的押注。芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，6月恢復減息的概率增至七成，今年餘下時間減息3次或以上的概率增至76%，而減息4次或以上的概率亦接近五成。減息的預期推動全球債券價格向上，債息回落，美國10年期國債孳息率由周三收報4.195厘跌至4.03厘，是去年10月以來低位。不過摩根士丹利將下次減息推遲至明年3月，理由是關稅帶來通脹風險。

市場憂慮關稅影響原油需求，加上油組與盟友（OPEC+）的8個關鍵成員國同意由5月起大幅增產，增幅高於預期，令油價下挫。布蘭特期油昨跌逾6%，失守每桶70美元關口；紐約期油跌7%，跌至每桶66美元水平。

（美徵關稅）