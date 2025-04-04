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分析：亞洲關稅率高 衝擊港貿易樞紐 廠商稱同業醞釀停業幾年 政府：採措施捍衛權益

【明報專訊】美國對幾乎全球加徵「對等關稅」，對華關稅累計增至54%。總統特朗普簽署行政命令表明，為減低轉運和逃稅風險，今次及今後任何對華加徵關稅，將同樣適用港澳兩個特區，首次提及澳門。經濟師關注美國關稅同時涵蓋亞洲，將衝擊香港貿易樞紐；有本港製造業廠商稱，面對不確定性下，本港同業醞釀停業「唔玩幾年」。港商就算早年遷移部分生產至東南亞地區以避開對華關稅，今次也不能倖免。

對華關稅涵兩特區 首提澳門

特區政府昨強烈反對和不滿美國向香港產品徵稅，批評美國做法違反世貿規則，再次嚴正要求撤回「所謂的關稅對等措施」。政府發言人說，香港對包括美國產品在內所有進口貨品不設關稅，批評美方以「對等關稅」為由對香港產品徵稅違反常理。發言人說，會採取措施捍衛香港合法權益，包括按世貿爭端解決機制申訴。港府稱，2023年美國是香港第三大貿易伙伴，雙邊商品貿易總額603億美元（約4703億港元），過去10年美國對港貿易順差達2715億美元（約21,177億港元），形容美國做法「完全是損己害人的單邊保護主義行為」。

林健鋒：對東南亞徵稅 打亂港商部署

香港不少廠商過去10年在中美貿易戰及內地成本上升下，已將內地生產線轉移東南亞及鄰近地區，今次美國徵稅則涵蓋越南、柬埔寨、印尼、泰國甚至印度等地。身兼行會成員的商界議員林健鋒批評美國瘋狂加關稅損人不利己，對此極度遺憾。他說，中美貿易戰下港商除遷移至亞洲其他地方，也有美國入口商要求將生產線轉移至東南亞，但美國對東南亞徵稅，打亂不少港商部署，他們反映暫只能靜觀其變。

玩具廠：與買家商攤分 政策偏鋒未必持續

在內地設廠及出口美國的玩具廠商李仲航表示，短期內與買家商討攤分關稅成本，例如先前10%新增關稅，廠方約承擔一半至7%，自言基本上賺不到多少，只為工人生計盡社會責任才維持公司。至於最差情况下會否放棄美國市場，他說再觀察多半年，認為美國政策走偏鋒，能否持續成疑。

李仲航說，過去還可根據人工及勞動力判斷下一步，現看不到下一步怎處理。他形容，在回報率下跌及風險下，有本地製造及零售同業甚至說「呢鋪封盤，唔玩幾年」。

諮詢公司指稅率遠超亞洲預期 影響巨

法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞（Alicia García Herrero）說，關稅對香港及新加坡兩個貿易樞紐影響負面，或導致轉口貿易及物流嚴重減少。她提醒，美國措施還陸續有來，包括對關鍵基礎技術出口管制及企業列為軍工實體，也可能影響金融市場。

諮詢公司FTI Consulting出口管制、制裁和貿易合規部資深董事總經理彭郁竹表示，很多港商在內地及東南亞佈局生產，關稅的影響很大，相信香港公司會與美國客戶商討共渡難關。她形容，對亞洲製造商而言加稅幅度遠超預期，若無法達成雙邊協議，高幅度關稅對美國進口商、消費者及亞洲出口商有巨大傷害。

明報記者

（美徵關稅）

相關字詞﹕特朗普 關稅 對等關稅

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