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華爾茲被揭Signal開20群組統籌公務

【明報專訊】美國高官「Signal門」主角、白宮國家安全顧問華爾茲再被揭涉嫌未妥善處理敏感信息。政治新聞網站Politico周三（2日）引述4名消息人士報道，華爾茲的團隊定期在通訊軟件Signal開設最少20個群組，統籌官員在烏克蘭、中國、加沙、中東政策、非洲和歐洲等的工作，並曾討論敏感資訊。

涉討論敏感資訊

繼時政雜誌《大西洋》總編輯戈德堡上月披露自己無意中被華爾茲加入Signal一個討論美軍攻擊也門胡塞武裝行動的群組，引爆Signal門醜聞，Politico再引述消息揭露更多「私郵公用」情况。Politico報道稱在就職前的過渡期，華爾茲和將上任的白宮國家安全委員會官員就經常使用Signal且從未停止，「建立了整套白宮國安會通訊流程」。華爾茲的Signal群組成員通常包括政府內閣和高級官員，但4名消息人士都表示沒看到有人分享機密資訊，但組內有對話包括國安工作的敏感內容。

有資深國安官員稱有關做法或違反保護敏感國家安全資訊不被外國敵手取得的規定，以及聯邦紀錄保存法例。不過白宮國安會發言人休斯（Brian Hughes）指政府裝置可安裝Signal，又強調拜登與特朗普政府都有官員使用該程式通訊。

（Politico）

相關字詞﹕白宮國家安全委員會 華爾茲（Mike Waltz） 敏感資訊 Signal門 特朗普 美國

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