彈劾今裁決 尹錫悅缺席防生亂 「反尹」「挺尹」兩派聚集 萬警戒備

憲法裁判所於當地周五上午11時（香港上午10時）就彈劾案宣判，若彈劾案獲得通過，尹錫悅將被罷免總統職務；若彈劾案被否決，尹錫悅將立即恢復總統職務。「倒尹」組織昨晚約7時在憲法裁判所附近舉行「終極集會」，之後開始遊行，最終返回憲法裁判所；同一時段，部分「倒尹」民眾會在江南一帶遊行，最終抵達大檢察廳。「倒尹」組織成員將徹夜靜坐，直至周五早上觀看彈劾案宣判的直播。

另一方面，挺尹組織「自由統一黨」等保守派團體昨天分別於下午1時許起，陸續在包括光化門東等地舉行反對彈劾的集會。今天，「挺尹」民眾也將在集會現場共同觀看彈劾案審判的直播。

憲法裁判所方圓150米禁示威

警方昨天向首爾發布第二級別的緊急工作響應「乙號非常令」，周五宣判日啟動最高級別的「甲號非常令」，在首爾部署210個警力單位，調動超過1.4萬名機動隊員維持社會秩序。國會、漢南洞官邸、龍山總統府、外國使館、國務總理公館和主要傳媒機構等地也將部署機動部隊，以確保安全。警方已「清空」憲法裁判所方圓150米地區，禁止示威者進入。

尹錫悅的律師團表示，綜合考慮社會秩序、警衛問題等因素，尹錫悅決定不出席彈劾案宣判，他將在總統官邸觀看宣判直播，只有其律師團出庭。憲法裁判所8名法官中最少6人贊成，尹錫悅才會免去總統職務。

（韓聯社/法新社）