「Signal門」主角 華爾茲另涉私人Gmail處理公務

另涉多名國安高官

華爾茲（Michael Waltz，圖）早前被發現在加密通訊軟件Signal開設群組，與多名高級官員討論高度敏感的空襲也門胡塞武裝計劃，並誤將《大西洋》月刊主編戈德堡拉入群組，令特朗普政府處理敏感資訊的方式備受質疑。

《華郵》報道，Gmail的安全性甚至低於Signal，但包括華爾茲在內的白宮國家安全委員會成員，曾使用個人Gmail帳戶處理政府公務，其中華爾茲曾用來接收日程表與非機密的工作文件，一名高級國安幕僚則使用Gmail和其他政府機構的同僚就一場仍在發生的衝突，作「涉及敏感軍事部署與強大武器系統的高度技術性的討論」。

白宮國安會發言人休斯強調，華爾茲從未、也不會在免費電郵帳戶傳送涉密資訊。他在聲明中告訴網媒Axios：「這是又一次企圖轉移美國人民注意力的操作，目的是掩蓋特朗普總統成功捍衛國家安全的施政成果。」

（華盛頓郵報/Axios）