港救援隊伙國家隊救困120小時緬漢

問題鋼筋疑供應中老鐵路

另外，泰國傳媒報道指受緬甸地震波及而倒塌、中資有份承建的曼谷國家審計署大樓，所採用鋼筋的生產商也有供貨給其他工程，包括中國老撾鐵路項目。負責建設大樓的ITD-CREC合資企業周三（2日）發表聲明，強調物料符合規格。

泰國工業部周二表示，在倒塌現場蒐集得來的兩個鋼筋樣本不符合標準，它們由新科原鋼業有限公司生產，其工廠位於羅勇府，工業部去年12月進行巡查時發現工廠有多項安全和環境違規問題，被勒令停業。《民族報》周三報道，工廠停業後公司手上仍有約2000噸鋼產品存貨，而Google地圖評論顯示，有顧客在約兩個月前仍向工廠購入一批鋼產品，並用作中老鐵路項目。

緬軍向中國紅會車隊開槍

另一方面，緬甸軍政府發言人佐敏吞周三稱，一支中國紅十字會車隊周二進入一處衝突地區前未有告知緬政府或大使館，車隊未有按指示停車後，安全部隊開槍示警。中國外交部表示，救援隊伍和物資均安全。緬甸軍政府昨宣布，4月2日至22日停火以便災後救援。

（央視新聞/法新社/路透社/民族報）