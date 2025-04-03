美加派航母部署中東 路透：B-2轟炸機待命

五角大樓發言人帕內爾（Sean Parnell）發表聲明表示，美國的核動力航母卡爾文森號（USS Carl Vinson）將與杜魯門號（USS Harry S. Truman）航母攜手，「以繼續推動地區穩定、阻嚇侵略，以及保護區內的商業自由活動」。他又警告：「如果伊朗和其代理人威脅區內美國人員和利益安全，美國會採取果斷行動保護美國人民。」

美國國防部又在聲明中表示，防長海格塞斯（Pete Hegseth）已經下令一個軍機中隊增援美國在中東的海軍資產。這項簡短的聲明並未有提到戰機型號，但是路透社引述匿名美國官員透露，已有多達6架B-2轟炸機在過去約一周被調派到印度洋迪戈加西亞島（Diego Garcia）的美英軍事基地候命，部分防空設備亦由亞洲移送到中東。美國空軍目前只有20架B-2轟炸機，不常出動。報道引述專家稱，B-2具有隱形技術，並可裝配美軍最重型的炸彈和核武，它們部署在迪戈加西亞島，適合在中東執行任務，特別是它可配備3萬磅GBU-57重型炸彈，可以打擊伊朗的核設施。

俄國警告襲伊朗核設施後果嚴重

美國總統特朗普上周六晚接受全國廣播公司（NBC）訪問時警告，如果德黑蘭不就其核計劃與華府達成協議，將會轟炸伊朗。伊朗最高領袖哈梅內伊周一警告，如果特朗普落實空襲，美國將面對重擊。革命衛隊航太部隊指揮官哈吉薩達（Amirali Hajizadeh）則指駐中東美軍「猶如身處玻璃屋，不應該擲石挑釁」。俄羅斯副外長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）亦警告美國不要襲擊伊朗的核設施，否則將帶來「災難性的後果」。

（法新社/路透社/新聞周刊）