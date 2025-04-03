明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際新聞

美20架F-16售菲 京促勿加劇緊張 華府稱提高戰略伙伴安全

【明報專訊】美國國務院周二（1日）表示，已批准向菲律賓出售20架F-16戰機及相關設備，價值55.8億美元（約435.2億港元），以加強戰略伙伴的安全。這將為美國在印太地區重要盟友的一次重大空軍升級。中國外交部昨表示，菲律賓和其他任何國家展開的防務安全合作，都不應該針對第三方或損害第三方利益，更不能威脅地區的和平與安全，加劇地區緊張。

美國國務院在聲明中表示，這項軍售將「提高戰略伙伴的安全，這伙伴將繼續成為東南亞政治穩定、和平與經濟進步的重要力量」，也將提升「菲律賓空軍在海域感知的能力」，以及「加強對敵方防空力量壓制的能力」。美國國務院發言人昨表示，該交易待正式簽約。

自2022年菲律賓總統小馬可斯上台後，菲美加強防衛合作，並反對中國在南海的主權主張。去年12月，菲律賓計劃購買美製「堤豐」中程導彈發射系統，觸發中國不滿。美國防長海格塞斯上周訪問菲律賓時表示，華盛頓將加強與馬尼拉的軍事聯盟，因美國目標是「重建威懾力」，以對抗中國在印太的「 侵略行為」。

中方警告菲勿在台問題挑釁玩火

中國解放軍周二舉行大型對台軍演時，菲律賓武裝部隊總參謀長布勞納表示，如果台灣遭「入侵」，菲律賓「無可避免」將被捲入衝突，表示要開始規劃行動，以因應有關情况作出應對。布勞納又聲稱，中國正試圖滲透菲國軍隊和其他機構。

中國外交部發言人郭嘉昆昨在例行記者會上回應稱，如何解決台灣問題是中國人自己的事，不容他人置喙，「我們奉勸菲律賓有關人士，不要在台灣問題上挑釁玩火，玩火者必自焚」。

華駐菲大使館：盤查滋擾中國公民頻發

中國駐菲律賓大使館周二發布公告稱，近來菲律賓社會治安不靖，菲執法部門盤查滋擾中國公民和企業事件頻發，各地政治集會、遊行示威明顯增多，提醒在菲及擬赴菲中國公民密切關注當地社會治安形勢，加強安全防範和應急準備。

（法新社/CNN/新華社）

相關字詞﹕中菲關係 中美角力 F-16戰鬥機 軍售 菲律賓 美國

上 / 下一篇新聞