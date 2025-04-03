美20架F-16售菲 京促勿加劇緊張 華府稱提高戰略伙伴安全

美國國務院在聲明中表示，這項軍售將「提高戰略伙伴的安全，這伙伴將繼續成為東南亞政治穩定、和平與經濟進步的重要力量」，也將提升「菲律賓空軍在海域感知的能力」，以及「加強對敵方防空力量壓制的能力」。美國國務院發言人昨表示，該交易待正式簽約。

自2022年菲律賓總統小馬可斯上台後，菲美加強防衛合作，並反對中國在南海的主權主張。去年12月，菲律賓計劃購買美製「堤豐」中程導彈發射系統，觸發中國不滿。美國防長海格塞斯上周訪問菲律賓時表示，華盛頓將加強與馬尼拉的軍事聯盟，因美國目標是「重建威懾力」，以對抗中國在印太的「 侵略行為」。

中方警告菲勿在台問題挑釁玩火

中國解放軍周二舉行大型對台軍演時，菲律賓武裝部隊總參謀長布勞納表示，如果台灣遭「入侵」，菲律賓「無可避免」將被捲入衝突，表示要開始規劃行動，以因應有關情况作出應對。布勞納又聲稱，中國正試圖滲透菲國軍隊和其他機構。

中國外交部發言人郭嘉昆昨在例行記者會上回應稱，如何解決台灣問題是中國人自己的事，不容他人置喙，「我們奉勸菲律賓有關人士，不要在台灣問題上挑釁玩火，玩火者必自焚」。

華駐菲大使館：盤查滋擾中國公民頻發

中國駐菲律賓大使館周二發布公告稱，近來菲律賓社會治安不靖，菲執法部門盤查滋擾中國公民和企業事件頻發，各地政治集會、遊行示威明顯增多，提醒在菲及擬赴菲中國公民密切關注當地社會治安形勢，加強安全防範和應急準備。

（法新社/CNN/新華社）