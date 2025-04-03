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馬斯克枉燒錢 威州自由派法官勝選

【明報專訊】美國威斯康星州周二（1日）舉行州最高法院法官選舉，被視為對總統特朗普及其高級顧問馬斯克支持度的公投。雖然馬斯克擲重金為保守派候選人希梅爾助選，但最終由民主黨支持的自由派法官克勞福德獲勝，令自由派法官人數在該州最高法院中繼續保持4比3的多數優勢，而這對審理墮胎權以至重新劃定國會選區等關鍵案件非常重要。

在點算逾八成選票後，克勞福德（Susan Crawford）得票率領先希梅爾（Brad Schimel）10個百分點，後者承認落敗。克勞福德在勝選後說：「今天威斯康星州民眾成功抵禦了對我們民主前所未有的攻擊。威斯康星州站起來大聲說：公正是無價的。我們的法院是非賣品。」

兩方陣營花費達1億美元

今場選戰是美國史上最燒錢的法官選舉，估計兩方陣營共花費達1億美元，單是馬斯克便投入逾2000萬美元。他重施去年替特朗普助選的一些策略，包括向簽署反對「激進法官」請願書的選民派發100美元，其中兩人更獲馬斯克送出100萬美元支票。民主黨則抓住馬斯克助選的機會，激起那些不滿他領導的「政府效率部」（DOGE）對聯邦政府瘦身的選民出來投票支持克勞福德，克勞福德也獲富豪索羅斯及伊利諾州長普里茨克等金主支持。

保多數優勢 利審關鍵爭議案

威斯康星州最高法院法官預計將在多宗重要案件中扮演關鍵角色，包括將裁定墮胎權是否應仍屬全州合法，以及預計審理2026年中期選舉和2028總統大選前的重劃國會選區案等。威斯康星州在去年11月大選是游離州份，特朗普以不到1個百分點的差距拿下該州。

今次法官選舉結果是對特朗普和馬斯克的一次挫敗，但共和黨周二在佛羅達州補選中，成功保住兩個聯邦眾議員席位。

議員演講逾25小時炮轟政府

此外，民主黨聯邦參議員布克（Cory Booker）周一晚7時站在講台開始馬拉松演講（下圖），持續到周二晚8時05分，抨擊特朗普讓馬斯克未經國會同意下大削政府項目的政策。布克連續發言超過25小時，打破此前由南卡州共和黨參議員瑟蒙德創下的24小時18分鐘紀錄。

（BBC/衛報/法新社）

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