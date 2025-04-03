美「對等關稅」細節出爐 勢招報復 歐盟加拿大揚言反擊 航運業憂貨運需求跌

「解放日」即生效 針對15%經濟體

周三凌晨，特朗普在其社交網站Truth Social發表單行大寫字母：「這是美國的解放日！」白宮發言人萊維特周二確認關稅將在周三宣布後即時生效，並稱4月2日是美國現代史上最重要日子之一。萊維特表示，特朗普周二晚還要與關稅團隊會商最終細節。此前華府官員和《華盛頓郵報》等美媒透露關稅率可能達20%，對象是15%「對美貿易順差最大、貿易壁壘最高」的經濟體或近乎所有美國的貿易伙伴。至於稅率25%的汽車關稅則於4月3日生效。

歐盟將對美鋼鋁汽車等徵稅反擊

歐洲委員會貿易事務發言人吉爾昨表示，歐盟將對美國實施的鋼鋁關稅、汽車和「對等關稅」作出反擊：「將會有兩個回應。第一個將針對美國的鋼鋁關稅。第二個將對其他的。第一個已入內部程序……第二個將在美國今天公布後發表。」歐盟佔了美國進口17%，若然被美國徵收20%或以上關稅，勢將重挫其本已疲弱的經濟。歐盟針對美國徵收25%鋼鋁關稅，已定於4月13日對總值180億歐元的美國貨徵收關稅。

中國外長王毅周二受訪時批評美國「動輒加徵關稅」是「推卸責任，諉過於人」的行為，不僅解決不了美國存在的問題，還將嚴重擾亂全球市場，破壞國際經貿秩序，損害自身國際信譽。加拿大總理卡尼表示將非常認真考慮採取措施。澳洲總理阿爾巴尼斯亦表示將捍衛該國利益。

泰國商務部高官昨表示，美國徵「對等關稅」可致該國出口損失70億美元至80億美元，但為減輕關稅壓力，泰國將增加進入農作物及考慮進口美國牛肉、洋酒及調低美國商品進口關稅。越南也將削減一系列商品關稅以安撫美國。

不過投資者擔心關稅可能推高美國消費物價，美股過去數周已見拋售。此外，一些經濟學家擔心關稅擾亂全國貿易，打擊美國貿易伙伴的經濟產出，甚至造成像1930年代的大蕭條。

歐央行行長：擾亂所知貿易世界

歐洲央行行長拉加德周三警告，美國的「對等關稅」將「擾亂我們所知的貿易世界」，損害程度取決於關稅的程度、針對商品、持續時間及能否促成談判協議。美國芝加哥聯儲銀行行長古爾斯比（Austan Goolsbee）周二警告，關稅相關的不確定性可能導致消費者支出或商業投資放緩，從而衍生負面影響。

就短期問題言，美國零售業領袖協會副主席哈登（Blake Harden）擔心企業沒充裕時間及所需指引銜接、履行關稅變化，造成港口和出入口貨運混亂。有通關貨運代理公司負責人稱，鑑於美進口商擔憂今後關稅成本，不少改用空運取代航運以便搶在關稅生效前運抵貨物。

美聯社-NORC公共事務研究中心周一公布的民調顯示，58%美國人不贊成特朗普處理經濟的做法。

（衛報/法新社/路透社/紐約時報/Politico/美國廣播公司）