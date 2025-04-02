曼谷塌樓承建商 所涉項目全面受查

佩通坦：影響泰形象須向公眾交代

佩通坦周一出席活動時，佩通坦稱大樓倒塌是因其技術失誤導致，強調曼谷其他建築物符合抗震標準，沒倒塌風險，又重申泰國就恢復形象和確保公眾信心的承諾。佩通坦昨在內閣會議後表示，多個部門已討論事件，並承諾盡快調查負責施工的企業，她亦就大樓建築所用鋼筋稱會展開調查。

倒塌的30層高國家審計署大樓由ITD-CREC合資企業負責建設。ITD是意大利-泰國發展公司，CREC則是中國中鐵股份有限公司，負責聯合承建工程的是中鐵的子公司中鐵十局泰國分公司。

佩通坦續指是次塌樓不單影響單一建築物，亦影響泰國形象，須向公眾提供明確答案，稱特別調查局已將此案列為特別調查。泰國《民族報》周一指呵叻（Korat）市長候選人瑪魯呼籲應調查ITD與CREC合作的曼谷至呵叻高鐵項目。

涉事鋼材來自違規關閉工廠

另外，泰國鋼鐵協會在塌樓現場檢走的鋼筋樣本分析，指它們未能通過質量、化學成分和斷裂前承受應力能力測試。工業部旗下一個工作小組負責人指，這些鋼材來自一間因違規行為而在去年12月關閉的工廠。

（民族報/曼谷郵報/中央社）