曼谷塌樓承建商 所涉項目全面受查

【明報專訊】泰國曼谷一幢中企有份承建的大樓，在上周五緬甸中部大地震期間倒塌，泰國首相佩通坦周二（1日）出席內閣會議後，稱已指示多個部門全面調查所有涉及承建該大樓的合資企業的建築項目。至於泰國鋼鐵協會（ISIT）分析塌樓現場檢走的鋼筋樣本，指出承建商使用不合標準的鋼筋。
佩通坦：影響泰形象須向公眾交代
佩通坦周一出席活動時，佩通坦稱大樓倒塌是因其技術失誤導致，強調曼谷其他建築物符合抗震標準，沒倒塌風險，又重申泰國就恢復形象和確保公眾信心的承諾。佩通坦昨在內閣會議後表示，多個部門已討論事件，並承諾盡快調查負責施工的企業，她亦就大樓建築所用鋼筋稱會展開調查。
倒塌的30層高國家審計署大樓由ITD-CREC合資企業負責建設。ITD是意大利-泰國發展公司，CREC則是中國中鐵股份有限公司，負責聯合承建工程的是中鐵的子公司中鐵十局泰國分公司。
佩通坦續指是次塌樓不單影響單一建築物，亦影響泰國形象，須向公眾提供明確答案，稱特別調查局已將此案列為特別調查。泰國《民族報》周一指呵叻（Korat）市長候選人瑪魯呼籲應調查ITD與CREC合作的曼谷至呵叻高鐵項目。
涉事鋼材來自違規關閉工廠
另外，泰國鋼鐵協會在塌樓現場檢走的鋼筋樣本分析，指它們未能通過質量、化學成分和斷裂前承受應力能力測試。工業部旗下一個工作小組負責人指，這些鋼材來自一間因違規行為而在去年12月關閉的工廠。