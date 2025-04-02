緬重災區疊屍無地葬 救援隊未抵 實皆市大量建築倒塌 民眾斥軍政府阻物資運送

是次強震（美國USGS錄得7.7級；中國地震台網錄得7.9級）發生後，多國宣布派救援人員和提供物資協助救災。中國救援隊伍在緬甸受災嚴重的曼德勒市持續救援工作，截至昨晨8時中方在緬甸的災區共救出8名生還者。然而有緬甸民眾稱救災只能靠民間自發，指控軍政府妨礙民眾救災。

重災區之一的實皆市震後道路損毀，當局又以安全理由封鎖一座橋樑，實皆民眾在災後要靠自力應對不同情况，包括墓地堆疊着大量遺體。實皆居民埃莫（Aye Moe）周二稱：「遺體從昨日開始發出惡臭，今天情况更是難以形容。遺體還未能運離實皆，救援隊亦沒抵達。」

橋樑或封或毀 重型車輛無法進出

埃莫說道：「他們現在只能每個墓穴埋十具遺體。那裏的空間不夠，就只能把遺體送到曼德勒火化，但那邊的火葬爐也根本不夠用。」25歲市民昂季（Aung Gyi）稱實皆變成廢墟，人們急需食水和蚊香等基本物資。他稱主要問題是兩至三層高建築倒塌，被困民眾無法救出，而當地其中一條主要橋樑受損，重型車輛無法通過。

自緬軍發動政變後，軍方就與不同少數民族組成的武裝抵抗組織衝突，實皆市所在地區亦是軍方與反對派爆發內戰地區之一。軍政府近年雖持續失勢，目前控制的國土面積不到全國三成，但仍控制住大城市，而軍政府的管控亦影響救災。

《紐約時報》報道，國際救援組織周一晚陸續抵達實皆，但志願人員稱軍方阻礙他們救災。實皆居民丁瑞（U Tin Shwe）站在一座倒塌寺院外所設的軍事路障稱，他們只有獲軍方批准才可展開救援。《紐時》指實皆周一有士兵在檢查站執勤，但未見他們協助搜索失蹤者。

身處澳洲的緬甸醫生南溫（Nang Win）嘗試協助在實皆的親友。她指緬軍妨礙運送物資，稱大部分物資沒送抵災民手中，曼德勒部分地區更是沒物資送抵，被軍政府沒收。她說軍政府在他們未完全控制的地區一直阻撓援助行動，「如果有救援人員表示想進入，尤其是實皆，他們不會讓你進去。他們會說你需要許可證，到你拿到許可證時，一切已經太遲」。緬甸平行政府「全國團結政府」（NUG）駐澳洲代表的醫生吞昂瑞（Tun Aung Shwe）亦指軍方透過控制檢查站，阻止藥物進入NUG和少數民族抵抗組織控制的地區。

有緬甸傳媒指，軍政府亦妨礙新聞消息傳播。網媒The Irrawaddy昨指軍政府封鎖首都內比都士兵傷亡及地方軍營受重創的消息。報道引述有前軍人指地震對內比都的戰爭辦公室總部、三個營和一個審訊營房造成嚴重破壞。

被困91小時婦人獲救

緬甸強震已造成當地最少2719死逾4521傷，另外441人失蹤。救人黃金72小時過去，但內比都消防部門周二稱救出一名被困91小時婦人。緬甸消防部門在facebook稱，該名年約63歲的婦人當早被發現仍生還，個多小時後獲救送院。

（衛報/紐約時報/BBC/中央社/新華社/The Irrawaddy）