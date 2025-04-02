尹錫悅彈劾案4．4宣判 韓警提高警戒級別

【明報專訊】韓國憲法裁判所（憲法法院）昨宣布定於周五（4日），就總統尹錫悅去年12‧3緊急戒嚴風波觸發的彈劾案宣判。由於判決關乎尹錫悅會否被罷免，並隨時可能擴大該國的政治矛盾甚至爆發衝突，韓國警方將於宣判前夕提高警戒級別，中國駐韓國大使館昨亦呼籲在韓的中國公民或遊客當天避免到光化門、汝矣島等示威集會熱點。
韓國憲法裁判所將於當地周五上午11時（香港上午10時）就彈劾案宣判，屆時容許電視直播和公眾旁聽。憲法裁判所原該有9名裁判官（法官），但現時只有8名，因一名獲國會提名的人選仍未獲代總統任命。通過彈劾案須最少6名裁判官贊成，屆時尹錫悅將被免去總統職務，韓國須於60天內提前舉行大選。若不足6名裁判官贊成，彈劾案不成立，尹錫悅將獲復職，而兼任代理總統職務的韓悳洙將回歸單純處理總理職務。不過無論彈劾案判決如何，尹錫悅另外涉及的內亂刑事審訊仍將繼續。
今次為憲法裁判所處理該國總統彈劾案最久的一次。判決距去年12月14日國會通過彈劾案令尹錫悅停職接受彈劾審訊有111天，另距結束庭審逾一個月。外界猜測可能因為裁判官內部存在嚴重分歧所致。韓聯社昨還引述法律界消息表示，裁決書有可能遲至宣判當天早上才敲定。
宣判日首爾地區部署1.4萬警力
尹錫悅12‧3戒嚴事件已造成韓國社會分裂。該國每個周末在首爾市等地均有支持和反對彈劾的兩方人士集會，不僅部分集會出現衝突，還曾發生尹錫悅支持者衝擊破壞首爾西部地方法院事件。
警方昨天下午已在憲法裁判所附近部署3200多名警力，並將加強至宣判正日全首爾地區約1.4萬警力，及於判決前封鎖憲法裁判所方圓100米。韓國中央警察廳將於周五零時向全國警察廳發布最高級別的「甲級緊急令」，表示警察廳可以動用100%警力應付緊急情况。
中國駐韓國大使館昨在微信公眾號表示，宣判日可能有大型集會和示威遊行，「不排除發生極端事件」，提醒中國公民遠離那些敏感地帶。