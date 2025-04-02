尹錫悅彈劾案4．4宣判 韓警提高警戒級別

韓國憲法裁判所將於當地周五上午11時（香港上午10時）就彈劾案宣判，屆時容許電視直播和公眾旁聽。憲法裁判所原該有9名裁判官（法官），但現時只有8名，因一名獲國會提名的人選仍未獲代總統任命。通過彈劾案須最少6名裁判官贊成，屆時尹錫悅將被免去總統職務，韓國須於60天內提前舉行大選。若不足6名裁判官贊成，彈劾案不成立，尹錫悅將獲復職，而兼任代理總統職務的韓悳洙將回歸單純處理總理職務。不過無論彈劾案判決如何，尹錫悅另外涉及的內亂刑事審訊仍將繼續。

今次為憲法裁判所處理該國總統彈劾案最久的一次。判決距去年12月14日國會通過彈劾案令尹錫悅停職接受彈劾審訊有111天，另距結束庭審逾一個月。外界猜測可能因為裁判官內部存在嚴重分歧所致。韓聯社昨還引述法律界消息表示，裁決書有可能遲至宣判當天早上才敲定。

宣判日首爾地區部署1.4萬警力

尹錫悅12‧3戒嚴事件已造成韓國社會分裂。該國每個周末在首爾市等地均有支持和反對彈劾的兩方人士集會，不僅部分集會出現衝突，還曾發生尹錫悅支持者衝擊破壞首爾西部地方法院事件。

警方昨天下午已在憲法裁判所附近部署3200多名警力，並將加強至宣判正日全首爾地區約1.4萬警力，及於判決前封鎖憲法裁判所方圓100米。韓國中央警察廳將於周五零時向全國警察廳發布最高級別的「甲級緊急令」，表示警察廳可以動用100%警力應付緊急情况。

中國駐韓國大使館昨在微信公眾號表示，宣判日可能有大型集會和示威遊行，「不排除發生極端事件」，提醒中國公民遠離那些敏感地帶。

（韓聯社/中新網/中央社）