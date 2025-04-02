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美前貿易高官：「對等關稅」概念難執行

【明報專訊】美國總統特朗普已預告今日（2日）正式公布「對等關稅」的政策內容。在奧巴馬時代曾任美國代理副貿易代表、現任亞洲協會政策研究所（ASPI）副所長的卡特勒（Wendy Cutler），周一先在亞洲協會香港中心的活動上分析「特朗普2.0」的貿易和關稅政策。她認為特朗普的關稅戰本身有多重的政策目標，但「對等關稅」在概念上很難實行，或促使特朗普用更一刀切的方式應對。談到中美次階段貿易談判的可能性，卡特勒認為雙方都會有不低的叫價，要真正達成協議殊非易事。

特團隊修正方向 傾向統一關稅

卡特勒表示，「對等關稅」的背後思維可用現實生活例子解釋——以汽車關稅為例，美國關稅率只有2.5%，歐洲卻是10%，這是為何特朗普質疑不公平，「對等關稅」就是主張美國與貿易伙伴之類的關稅率持平。然而，在實際操作和執行上這非常複雜，卡特勒指出，美方關稅清單涵蓋超過1萬條產品線（product line），然後再乘以國家（和地區）數量——例如說是200個吧（按：相乘後即不止200萬項關稅），「你可以想像『對等關稅』政策是要如何鉅細無遺，顯然我們無辦法實施這樣的措施」。

在這情况下，特朗普政府團隊原開始修正方向，研究關稅分級制，卡特勒形容這就是挑選美國處於最大貿易逆差或關稅差異的國家，給了相應的關稅，「舉例說，就是X國或許被賦10%關稅，Y國則可能是20%」。然而，特朗普周日的最新說法顯示他認為團隊提出的政策仍是過於複雜，故傾向統一關稅，也就是每個國家承受相同的關稅稅率，令政策落實和公眾理解更容易。

卡特勒認為，綜合特朗普的不同說法，關稅本身有多重的政策目標：一是作為談判籌碼，即以關稅威脅迫使其他國家讓步，像印度便主動減關稅、歐盟和英國正討論放棄數碼服務稅；二是增加收入，尤其是填補大幅減稅而流失的政府資金；三是取締不公平貿易行徑和收窄貿易逆差；四是達成「非貿易」（non-trade）目標，例如特朗普周日突指俄羅斯總統普京在烏戰停火上不配合，威脅向俄羅斯出口石油實施次級關稅——這點顯然跟地緣政治而非貿易的因素有關。

在「特朗普1.0」，中美達成首階段貿易協議，但有美國智庫統計質疑中方未有履行大部分貨物購買承諾，「特朗普2.0」會否有次階段貿易協議呢？卡特勒認為，這會是極為困難的談判，從美方角度看，將不止要求中方兌現首階段承諾，並建基於此進一步推至知識產權、科技轉移和農業限制等議題，尤其是如何處理其眼中的中國產能過剩問題。她指美方另一關切是中企利用在第三國（例如越南）生產和出口逃避關稅。

中美叫價不低 難達2次階段貿易協議

「另一方面，中國也會有自己的要求清單。」卡特勒舉例說，中方希望美方對出口管制作某些寬減，並讓此前關稅回落，並盼取得某種不會再有額外關稅的保證，而且她認為北京對中企在美國投資的機會深感興趣，以上都是美方難以回應的要求。

因此，卡特勒相信，即使中美最終能展開次階段貿易談判，但如果想要成果有意義和真正解決一些確實艱難的挑戰，就不大可能迅速完成。她認為特朗普政府不大可能接受一項不會得到廣泛支持的協議，即使如此，之後仍有許多挑戰，且對中方會否履行承諾有懷疑。

明報記者 周宏量

相關字詞﹕卡特勒（Wendy Cutler） 貿易談判 首階段貿易協議 習特會 特朗普2.0 對等關稅 關稅 中美關稅戰 中美貿易戰 中美角力

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