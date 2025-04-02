「對等關稅」死線近 美報告矛頭指北京 談貿易壁壘 控華未履協議承諾扶植中企搶攻戰略產業

美財長預告周四凌晨公布方案

美國貿易代表辦公室（USTR）周一發表每年一次的「針對外國貿易壁壘之全國貿易評估報告」，檢視美國眼中在59個貿易伙伴的市場中所面對的貿易壁壘政策和法規，包括平均適用關稅稅率、糧食安全法、再生能源要求和公共採購規則等非關稅壁壘。（見附表）

中國（大陸）是這份報告的焦點，在合共397頁的報告文本，中國的部分佔多達48頁。報告首段即提及在「特朗普1.0」達成的中美首階段貿易協議，指北京只履行部分協議條文，卻迄今仍未履行部分「更重要的承諾」。以農業為例，中方在農產品進口確有重要改革，但在農業生物科技和就飼養豬牛使用瘦肉精進行風險評估等「更重要承諾」則未有落實。

報告還指官方貿易數據顯示，中方購買美國貨物和服務的金額遠低於在貿易協議上的承諾。美國智庫彼得森國際經濟學研究所在2022年統計指，中方原承諾在2020年和2021年合共購買5024億美元的美國貨物和服務，但實際金額只有2888億美元，即承諾的57%。當時《紐約時報》引述中美官員的說法，指購買不足是由於新冠疫情的特殊情况，包括工廠停工、運輸中斷和消費者需求波動等，而且有美國製造業勞資代表指出，購買大宗商品從來無法真正解決美中貿易關係不平衡。

中方未即時回應 歐盟澳洲拒讓步

報告其後將矛頭指向中國的「國家引領、非市場貿易體系」，點名指控中方「不公平和反競爭」的本土創新政策方式，指其首要目標是在中國市場透過任何可用手段以中國的科技、產品和服務取代外國的競爭對手，建立中企在中國市場的主導優勢，其後利用這點作為跳板，再主導全球市場。報告點名提到中方「2025計劃」中的10個戰略行業，包括先進資訊科技、自動化機械工具和機器人、航空航天設備和新能源汽車等。

北京暫未回應報告指控，惟部分美國貿易伙伴迅速回應。歐盟委員會主席馮德萊恩昨表示願繼續跟美國談判，但如有必要，歐盟「有強力反擊計劃」。澳洲總理阿爾巴尼斯針對報告批評的澳洲新聞媒體議價法、製藥、生物安全等範疇，表示在其任內「沒有商議餘地」。韓國產業通商資源部表示，在密切分析報告以便制定應對措施及將就關稅繼續跟美方協調溝通。

美媒指基本徵20% 按行業國家加碼

外界如今關注特朗普最終會採取怎樣的方式落實其念茲在茲的「對等關稅」，其中白宮發言人萊維特周一表明新關稅將「以國家為基礎」。《華爾街日報》周日指白宮幕僚建議方案包括對幾乎全部進口貨物統一徵收20%關稅，另對特定行業或國家徵收更高關稅，作為迫使貿易伙伴下調關稅或修訂貿易政策，或打擊偷渡販毒等其他問題的談判籌碼。

（紐約時報/環球時報/路透社/衛報）