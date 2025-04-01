美對等關稅周三啓動 特預告涵「所有國家」

特朗普在空軍一號上對記者表示，對等關稅（reciprocal tariffs）會由「所有國家」開始，而不是傳聞的10或15個國家。他沒有透露關稅涉及哪些範疇、計算方法，惟表示美國將比起其他對美徵收關稅「慷慨」、「仁慈」，其政府也會考慮沒有關稅壁壘的國家。

特朗普稱公布對等關稅的周三為美國「解放日」，預計這將為國家帶來可觀收入，平衡貿易差距，兼促進美國製造業。自他上台已對鋁、鋼及中國貨品開徵或加徵關稅，並擬於周四加徵汽車關稅。

白宮國家經濟委員會主任哈西特（Kevin Hassett）早前表示，對等關稅將重點針對10至15個美國貿易逆差國。分析推測，美國對歐洲商品可能徵收高達25%關稅。歐盟和加拿大等地區已表示準備實施一系列報復貿易措施。

Axios：特朗普擬5月訪沙特

另外，消息人士告訴Axios，特朗普以沙特阿拉伯為此任期的首個外訪國家，計劃5月中旬出行。

（Axios/彭博社/BBC/半島電視台）