特：「有辦法」尋第三任期 不排除萬斯當選後讓位 專家指難修憲

自稱「近百年民望最高共和黨人」

今年1月重返白宮的特朗普周日在全國廣播公司（NBC）電話訪問中，被問到是否想做多一屆時，他說：「我喜歡工作。我不是講笑的，不過現考慮這個問題太早。」他自稱是「近百年間民望最高的共和黨人」，強調「有多種辦法做到」第三度執政。至於會否讓副總統萬斯角逐總統及待當選後再讓位給他，他說：「這是一種辦法。」特朗普其後在空軍一號專機上就連任問題表示：「有許多人說你要再參選。他們喜歡我們所做的工作。」

共和黨聯邦眾議員奧格萊斯今年1月23日提案修改憲法第22修正案對總統任期的限制，讓特朗普及未來的總統可擔任3個任期。特朗普若下屆再角逐總統，將達82歲。

美國在1944年羅斯福第四度當選總統後通過第22條憲法修正案，禁止總統執政超過兩屆。若要修憲更改限制，需要聯邦參、眾兩院各有最少三分之二的議員（眾院最少290票，參院最少67票）贊成，或者全美50個州有三分之二的州份提出成立制憲會議修改憲章，並需要全美逾四分之三州（38個州）議會確認修憲內容。從共和黨目前控制的國會或州份的情况看，並未具有提出修憲的條件。

聖母大學選舉法教授米勒表示，憲法第12修正案規定「任何在憲法上不符總統資格者，也不能擔任副總統」，這意味特朗普也沒有資格再當他人副手。

惱怒普京拒停火 警告徵俄油二級關稅

特朗普周日還在NBC訪問中，直言對於普京質疑烏克蘭總統澤連斯基作為談判代表的公信力，感到「非常憤怒」。他警告拒絕達成停火協議的俄羅斯，美方可對俄石油買家徵收25%至50%的「二級關稅」。分析指出，此舉可對石油市場產生深遠影響，包括可能窒礙俄石油外銷而推高通脹；俄油的主要買家中國和印度將首當其衝。上周六到佛州與特朗普會晤的芬蘭總統斯圖布表示，特朗普對普京拖延烏克蘭停火已失去耐性。他建議以4月20日，即特朗普上台滿3個月，作為要求普京遵守停火協議的最後限期。

不過特朗普周日在飛返華盛頓的空軍一號上淡化對普京的批評，說：「我認為他會有良好表現，我當然不想對俄實施二級關稅。」他還轉而警告澤連斯基若想退出美烏稀土協議「會有大麻煩」。

（NBC/CNBC/衛報/路透社/彭博社）