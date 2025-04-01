法極右領袖馬林勒龐罪成 禁任公職無緣2027大選

同被判罪成的另有23人，包括國民聯盟的高層和助理，他們與馬林勒龐（Marine Le Pen）被指多年來挪用歐盟所提供聘請歐洲議會職員的撥款，支付該黨法國本地職員的薪水，涉款共約290萬歐元（約2441萬港元）。馬林勒龐雖被判監4年，但毋須入獄，其中兩年刑期獲緩刑，另外兩年於獄外服刑，其間須配戴電子鐐銬，她另須繳交10萬歐元（約84萬港元）罰款。此外，馬林勒龐雖被即時禁止出任公職5年，惟其目前法國國會議員的席位將獲保留至任期屆滿。

以歐盟撥款付黨友薪水 涉款2400萬

現年56歲的馬林勒龐至今曾三度參選法國總統，但均鎩羽而歸，但在國民聯盟目前作為國會最大黨，以及備受選民支持的情况下，她大有機會在2027年大選中勝出，成為總統。法新社昨表示，如馬林勒龐被判即時禁任公職，即使她提出上訴，審訊期內仍無法參選。

國民聯盟黨主席巴爾代拉（Jordan Bardella）在社交平台X形容馬林勒龐是「不公判決的受害者」，並指「法國民主遭處死」。法國另一極右政黨「再征服黨」，以至歐洲多個極右政權及政黨亦聲援馬林勒龐。此外，法國傳媒近日也紛憂慮馬林勒龐被禁參選將打擊該國民主，其中資深時事評論員吉斯貝爾（Franz-Olivier Giesbert）近日於立場中間偏右的《觀點》（Le Point）雜誌撰文稱，雖然馬林勒龐因犯罪而被判刑屬合理，但禁止她參選總統則「完全是另一個問題」。《星期日論壇報》總編輯熱迪（Bruno Jeudi）形容，由法官決定總統候選人能否參選實為「災難」。

（法新社/BBC/衛報）