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泰媒指曼谷塌樓1/3鋼筋樣本不達標

【明報專訊】泰國首都曼谷市受緬甸中部地震波及後，救援隊昨再從施工中倒塌的30層高國家審計署大樓瓦礫堆裏拖出一具屍體，令該廈證實死亡人數增至12人，但仍有75人失蹤。中午時分，在曼谷倒塌審計局辦公大樓發現生命迹象。但有搜救犬小組成員周日表示，現場氣味濃烈得令搜救犬難以確定遺體的具體位置。泰國工業部周日從現場撿走建材樣本調查後，周一表示三分之一鋼筋樣本不合標準。中國中鐵十局有份承建的該樓始建於2020年，原定2026年前建成，但倒塌前僅「完成了30%」工程。鋼筋建材由中、泰7家廠商供應。中國駐泰國大使表示，中國將協助調查。

另外，曼谷周一（3月31日）不少人返回工作崗位因懷疑樓宇結構問題，一朝早便有多宗疏散報告，但當局稱俱屬虛驚。報告出現可疑裂痕或懷疑沉降的包括政府綜合大樓、勞工部、法院大樓等約20座曼谷市內樓宇，有關方面因而命令疏散。不過經工程師檢查而判斷結構均屬安全後，職員便回去繼續上班。

至於曼谷市內一組有空中天橋相連的住宅大廈Park Origin Thonglor，天橋在地震時斷裂，還有建材剝落。發展商稱經過檢查證實大樓仍然安全。惟有些業主表示室內包括主力牆出現多處裂痕和水管爆裂，感到不安。

（泰國民族報/曼谷郵報/紐約時報）

相關字詞﹕中資 塌樓 曼谷 緬甸地震

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