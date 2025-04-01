泰媒指曼谷塌樓1/3鋼筋樣本不達標

另外，曼谷周一（3月31日）不少人返回工作崗位因懷疑樓宇結構問題，一朝早便有多宗疏散報告，但當局稱俱屬虛驚。報告出現可疑裂痕或懷疑沉降的包括政府綜合大樓、勞工部、法院大樓等約20座曼谷市內樓宇，有關方面因而命令疏散。不過經工程師檢查而判斷結構均屬安全後，職員便回去繼續上班。

至於曼谷市內一組有空中天橋相連的住宅大廈Park Origin Thonglor，天橋在地震時斷裂，還有建材剝落。發展商稱經過檢查證實大樓仍然安全。惟有些業主表示室內包括主力牆出現多處裂痕和水管爆裂，感到不安。

（泰國民族報/曼谷郵報/紐約時報）