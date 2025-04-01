華人連夜撤離曼德勒 遇持槍者收過路費

《瀟湘晨報》報道，不少華人在地震後從曼德勒撤離至仰光等地區，其中在緬的湖南商人羅先生表示，他上周六（3月29日）下午4時開始從曼德勒撤離，翌日早上約7時抵達仰光。他說全程沒有停車，靠出發前購買的小量食品撐了十多個小時，「從曼德勒到仰光的高速路斷了，沒法通行，只能走小路」。地震造成路和橋裂開，讓行車變得更加危險。

羅先生表示，一路上遇到很多檢查站的人拿着武器索取過路費，車隊一度被攔，最後靠同行朋友的關係才得以脫身。他提醒其他同胞，撤離時最好結伴而行，帶現金而非貴重物品，遇到關卡要交錢。羅先生與和同行朋友在地震中受了些輕傷，但慶幸能活着，「我一定要回國，我太想回國了」，他已訂了機票，希望盡快回國。

德宏州湖南商會常務副會長劉騰飛表示，在曼德勒的華人主要有兩個撤離方向，一是前往仰光，一是去眉苗等相對安全的周邊地區。他說，因曼德勒盛產玉石珠寶，很多中國人到當地從事相關生意，也有不少從事玉石直播帶貨的中國人。

（瀟湘晨報）