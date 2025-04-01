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災區飄屍臭 緬民求糧水藥物 逾2000死 官方宣布哀悼一周

【明報專訊】緬甸中部3．28大地震的救人「黃金72小時」昨午（3月31日）已過，能救出生還者的機會隨時間流逝而愈趨渺茫。在大約40℃氣溫下，部分地區經過3天後開始飄散屍臭、有民眾因網絡和電話中斷而孤立，指救援人員、糧水和藥物都嚴重短缺。救援人員連日在惡劣環境下搜救，中國派出的救援隊伍周一再傳好消息，在7小時內救出4名生還者，至昨已共救出6人。官方昨稱地震死亡人數已逾2000；緬甸軍政府宣布昨天起全國哀悼一周，周二舉行默哀一分鐘儀式。

緬甸軍政府昨指這次強震（美國USGS測量為7.7級；中國地震台網測量為7.9級）造成當地的死亡人數升至2056，另有3900傷、270失蹤。中國駐緬甸大使館昨確認，當地中國公民3死14傷。地震波及中國和泰國，泰國昨稱有19人死亡，但曼谷倒塌大樓現場仍有75人失蹤，死亡人數或再增加。

部分地區斷網通訊 未有援助

地震發生後3天，災區救援人員及物資短缺問題嚴重。在實皆，包括省消防局在內的建築物倒塌，局內所有救援設備和車輛均受損。當地救援隊伍數目不足以收拾遇難者遺體，亦缺乏足夠設備清理瓦礫。在實皆參與救援的馬伊（Ma Ei）表示經過兩天，屍臭開始飄散，而因網絡和電話中斷，他們未收到任何援助，僅當地居民參與救援，他們急需更多救援人員，亦需要乾糧、飲用水和藥物。

世衛發言人哈里斯昨向BBC指緬甸的醫院因地震造成的損毁和大量傷亡而不堪重負，有最少3間醫院完全停運，另有22間部分受損，無法正常運作。

救援人員連日持續搜救，在緬甸第二大城曼德勒，周日晚有救援人員為一名孕婦截肢以將她從倒塌的住宅大樓「天空別墅公寓建築群」殘骸中救出，但婦人被抬出後證實不治。內地網易新聞引述多間傳媒報道，天空別墅有數百名華人居民。《瀟湘晨報》指該大樓分為4幢，有3幢嚴重坍塌，當地一名華人稱他的朋友一家五口只有兩名孩子生還。

受災同樣嚴重的實皆省，救援人員在北部一間倒塌學校大樓救出4名被困逾60小時的生還者，另找到一名死者遺體。然而隨着救人黃金72小時在周一步向尾聲、災場環境轉差，搜救行動愈見困難。曼德勒周一氣溫預計升至約40℃，酷熱透支救援人員體力，亦加速遺體腐化令辨認死者身分工作變得複雜。

中國官民救援隊再救4人

在「黃金72小時」結束前，中國派出的救援隊伍在周一凌晨至清晨的7小時內，先後救出4名倖存者。中國救援隊先是0時40分在曼德勒的長城酒店救出一名被困女性，中國救援隊與中國公羊救援隊其後在清晨約5時半至7時半，於天空別墅再救出被埋逾60小時的5嵗幼童、1名孕婦及1名29歲女子。中國外交部發言人郭嘉昆昨在記者會稱，已有約400名中國地震專家，救援、醫護人員在緬甸各地參與抗震救災。

列最高級緊急事件 世衛：急需6240萬

緬甸在2021年2月政變後，各大城市電力通訊受軍政府控制，不定時斷電斷網，地震後通訊情况更差，災情或比目前社交平台所見更嚴重，各國媒體都尋求進入災區報道。然而軍政府發言人周一稱不會讓國際傳媒到緬甸採訪災情，因為尋找住宿困難，水電供應亦有問題。世衛周日將今次災難列為最高等級的第三級緊急事件，呼籲各國援助，稱未來30天急需800萬美元（約6240萬港元）用於拯救人命、防治疾病及穩定和恢復基本衛生服務。

（法新社/中央社/BBC/海峽時報/衛報）

相關字詞﹕曼德勒（ Mandalay） 實皆 緬甸地震 緬甸軍政府

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