明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

曼谷塌樓惹關注 泰首相下令徹查

【明報專訊】泰國曼谷翟道翟區一座中國中鐵十局參與興建、並已到封頂階段的30層審計署辦公大樓，上周五在緬甸中部發生強烈地震期間倒塌。百名工人受困倒塌的建築物內，截至周日下午，已知有11人死亡，18人受傷，76人失蹤。兩地相距逾1000公里，大樓倒塌原因引起關注。泰國首相佩通坦上周六（29日）對事件表示關注，下令成立委員會調查，並在一周內提交報告。

擅入殘骸運走文件 4中國男子被捕

另外，泰國《民族報》昨天報道，泰國警員前日指有4名中國男子未獲批准下，從倒塌的大樓殘骸運走32份文件。警方最終找到大樓工程項目經理及另外3人，並檢獲該批文件。他們來自受意泰發展有限公司的承包商僱用的一間分判商，涉事4人報稱為取得保險索賠文件，經盤問後獲釋，警方正研究採取法律行動，另調查他們的僱主。

泰國旅遊業近期受到緬甸詐騙園區經當地販運「豬仔」的事件所波及打擊，中國等地民眾訪泰意欲減少，這次再受緬甸地震波及曼谷因素影響，恐令未來訪泰的外國遊客數量進一步下跌。泰國酒店協會指緬甸的7.7級地震震動曼谷等地建築，預計未來兩周國際旅客人數下跌10%至15%，甚或更多。

除了泰國，緬甸地震亦波及中國雲南，昆明市、保山市、德宏州等在上周五地震時震感強烈，距離緬甸震央約294公里的瑞麗市有458戶房屋受損。

（彭博社/泰國民族報/海峽時報/曼谷郵報）

相關字詞﹕倒塌 緬甸地震 調查 地震 緬甸 泰國

上 / 下一篇新聞