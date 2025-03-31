曼谷塌樓惹關注 泰首相下令徹查

擅入殘骸運走文件 4中國男子被捕

另外，泰國《民族報》昨天報道，泰國警員前日指有4名中國男子未獲批准下，從倒塌的大樓殘骸運走32份文件。警方最終找到大樓工程項目經理及另外3人，並檢獲該批文件。他們來自受意泰發展有限公司的承包商僱用的一間分判商，涉事4人報稱為取得保險索賠文件，經盤問後獲釋，警方正研究採取法律行動，另調查他們的僱主。

泰國旅遊業近期受到緬甸詐騙園區經當地販運「豬仔」的事件所波及打擊，中國等地民眾訪泰意欲減少，這次再受緬甸地震波及曼谷因素影響，恐令未來訪泰的外國遊客數量進一步下跌。泰國酒店協會指緬甸的7.7級地震震動曼谷等地建築，預計未來兩周國際旅客人數下跌10%至15%，甚或更多。

除了泰國，緬甸地震亦波及中國雲南，昆明市、保山市、德宏州等在上周五地震時震感強烈，距離緬甸震央約294公里的瑞麗市有458戶房屋受損。

（彭博社/泰國民族報/海峽時報/曼谷郵報）