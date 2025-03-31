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軍警被指災區「閒晃」 震後未停火捱轟

【明報專訊】緬甸中部上周五發生7.7級地震重創當地，對4年前政變奪權的軍政府構成嚴峻挑戰。緬甸經濟近年遭受外國孤立、反對派武裝抵抗不斷，民眾生活早陷困境，如今救援和災後管理表現又引起民眾不滿，外界關注這次天災如何動搖軍政府的權力掌控。有民眾反映軍警在災場只是「在閒晃」，政府軍甚至在災後仍然向反抗軍發動攻擊，引發各界批評。

發生於第二大城市曼德勒附近的強烈地震，截至周日造成緬甸最少1700人死亡3400人傷，死亡人數預計會再增加，美國地質勘探局（USGS）推算或達萬人。曼德勒有大批志願人員在住宅大樓、僧院和清真寺廢墟搜索生還者，救援隊伍受到軍政府當局嚴密監視。

救援者：我們需要的是援手和善心

坐在一幢被破壞住宅大樓前的志願人員陶辛（Thaw Zin）說：「最少有100人仍被困。」他批評在災區的軍人及警員沒提供任何協助，只是手持槍械在閒晃，他說：「我們不需要槍械，我們需要的是援手和善心。」

《衛報》引述曼德勒省城鎮央米丁（Yamethin）一名男子稱，政府當局沒出面管理或公開發聲明，政府部門什麼都沒做，只是在街上巡邏。

外界關注災情對軍政府管治影響。除了救災不力直接引發民怨，智庫組織緬甸和平與安全研究所（MIPS）行政總監敏佐烏（Min Zaw Oo）稱緬甸民眾受傳統迷信觀念影響，常把自然災害視為對無能領導的天譴，這種情緒亦可能打擊軍政府的地位。

相比反對軍政府統治而成立的文人平行政府「民族團結政府」（NUG）上周六宣布在地震災區停火兩周，政府軍上周五晚在地震發生後仍空襲撣邦由叛軍控制的村莊瑙林（Naung Lin），有村民對政府軍做法表示難以置信。聯合國緬甸人權狀况特別報告員籲軍政府停止軍事行動。

（紐約時報/華爾街日報/BBC/衛報）

相關字詞﹕曼德勒（ Mandalay） 軍政府 緬甸地震 救援 空襲

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