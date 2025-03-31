最少14中國公民傷 曼德勒華人稱女播主亡

在曼德勒做生意的河南人權先生說，目前當地民眾缺食物，雖然有很多中國人開的飯店免費提供救濟餐，但在曼德勒的中國人還有很多，供不應求。在曼德勒的華人急切盼望中國救援隊的到來，權先生說，希望救援隊能先把Winstar酒店的人救出來，「即使遇難也要找到」。

曼德勒長城酒店（Great Wall）在地震中倒塌，來自台灣的林氏夫妻，因先生靠近門口第一時間幸運逃出，但林妻與酒店工作人員至周日已被困廢墟逾30小時。林妻手機已沒電，但前天透過酒店員工的無線對講機還可以對話，只是聲音虛弱。據酒店方面表示，包括5名員工及客人等約8人被困在低樓層。當地大型機具進不來，救援人員只能徒手挖開瓦礫石塊，希望盡快把林妻等人救出來。

韓組合取消曼谷演唱會 粉絲滯留

韓國男子組合BOYNEXTDOOR原定29日在曼谷舉行演唱會，受地震影響，主辦方宣布取消。不少粉絲指出，主辦方曾第一時間發布取消公告，但隨即刪除，直到成員搭飛機返回韓國後才重新發布正式公告，導致大量已抵達曼谷的中國和其他國家粉絲措手不及，被迫滯留當地，有中國粉絲集體在社交平台發聲，稱好多人被嚇哭了，並稱有粉絲失聯。部分粉絲在泰國機場及曼谷酒店舉牌抗議，要求公司及藝人回應。

（新華社/中央社）