救人黃金期屆滿 華隊伍緬災場建功 40℃高溫 地震災區恐爆登革熱

中國多支救援隊已抵達當地投入搜救，其中雲南救援醫療隊一行37人上周六（29日）攜帶全功能生命探測儀、無人機等救援設備，從昆明包機趕赴緬甸震區，在抵達內比都後隨即展開救援。新華社報道，當地一家醫院共有3層建築嚴重受損，1樓已完全垮塌，多人被埋壓。雲南救援醫療隊用生命探測儀在廢墟下發現倖存者。經3小時挖掘，在周日凌晨5時終將一名已被困近40小時的長者成功救出送院。

另一支由民間人士組成的中國公羊救援隊，29日晚上抵達曼德勒地震災區後，連夜在市區一幢塌樓搜救，該救援隊經4小時終在廢墟中尋獲一名尚有生命體徵的緬甸少年，但在急救車轉運送往醫院途中不幸去世。

抵達緬甸地震災區的還有中國藍天救援隊先遣組，加緊勘察評估曼德勒市內倒塌的長城酒店等災害現場。在將近40℃的高溫下，部分地區異味濃烈，蒼蠅橫飛。先遣隊表示，一架載有中國深圳等地救援隊的小型包機預計周日飛抵曼德勒。

官方中國救援隊一行82人，則攜帶20多噸通訊、搜救、醫療設備和應急食品，在29日飛抵緬甸仰光，連夜趕往曼德勒，預計昨午抵達。

曼德勒住宅倒塌 逾90人被困

緬甸多個地方有建築物在地震期間倒塌，曼德勒12層高住宅「天空別墅公寓建築群」被震至僅剩6層。當地救援人員在地震後30小時，從大樓瓦礫救出30歲女子漂禮凱（Phyu Lay Khaing）。法新社報道指該大樓內昨天恐仍有逾90人被困。

當地救災工作面對人手短缺及資源不足所影響。曼德勒外圍一幢6層高學校在地震後只餘下1層半，最少7人被困，其中一名被困教師亞敏（Yamin Shwe Zin）曾呼喊求救，其母在外面守候並呼喊女兒的名字。曼德勒省南部城鎮皎施一幢兩層高的託兒所在地震中倒塌，數十名2至4歲兒童被困。志願人員塔尼稱他們用挖土機清理建築物，再用手動工具救人。

最少錄3次餘震 最強5.1級

緬甸昨天仍有最少3次餘震，最強一次為5.1級。災區供電供水短缺，中新社記者昨在內比都直擊，指當日最高氣溫接近40℃，室內更顯悶熱。強震後內比都建築物受損嚴重，記者走訪當地一家大型綜合醫院，看到醫院建築牆體開裂。醫院負責人說，該院所接診的地震傷者中，多半為骨傷患者。考慮到餘震影響，為安全起見，院方在室外空地搭建了帳篷病房。

華裔「豬仔」：詐騙園區未受影響

近年成為全球焦點的緬甸詐騙園區似乎在這次地震「倖免於難」。馬來西亞《中國報》上周六報道，大馬國際人道主義組織（MHO）公關總監辜健鈫表示震後曾聯絡一名受困緬甸園區的華裔「豬仔」，得知園區沒受影響，但對方也對不能趁亂逃走感到失望。

（BBC/衛報/法新社/聯合早報）