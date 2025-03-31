救人黃金期屆滿 華隊伍緬災場建功 40℃高溫 地震災區恐爆登革熱

【明報專訊】緬甸中部上周五（28日）發生7.7級地震後，緬甸及國際救援人員繼續爭分奪秒趕在今午災後「救援黃金72小時」屆滿前搜索生還者。中國內地的救援人員過去兩天先後在緬甸首都內比都及重災區曼德勒救3人，當中一人不幸在送院途中逝世。中國資源衛星應用中心則調度14顆衛星觀測災區，為救援提供衛星圖像信息。本港派出的救援隊伍亦已抵埗（見另稿）。截至周日，地震已造成緬甸最少1700死3400傷、逾300人失蹤；泰國另有最少18人死亡。緬甸災場資源有限，部分志願救援人員甚至要徒手挖掘。此外，曼德勒等地近日氣溫高逾40℃，外界憂慮災後恐爆發登革熱等疫症。
中國多支救援隊已抵達當地投入搜救，其中雲南救援醫療隊一行37人上周六（29日）攜帶全功能生命探測儀、無人機等救援設備，從昆明包機趕赴緬甸震區，在抵達內比都後隨即展開救援。新華社報道，當地一家醫院共有3層建築嚴重受損，1樓已完全垮塌，多人被埋壓。雲南救援醫療隊用生命探測儀在廢墟下發現倖存者。經3小時挖掘，在周日凌晨5時終將一名已被困近40小時的長者成功救出送院。
另一支由民間人士組成的中國公羊救援隊，29日晚上抵達曼德勒地震災區後，連夜在市區一幢塌樓搜救，該救援隊經4小時終在廢墟中尋獲一名尚有生命體徵的緬甸少年，但在急救車轉運送往醫院途中不幸去世。
抵達緬甸地震災區的還有中國藍天救援隊先遣組，加緊勘察評估曼德勒市內倒塌的長城酒店等災害現場。在將近40℃的高溫下，部分地區異味濃烈，蒼蠅橫飛。先遣隊表示，一架載有中國深圳等地救援隊的小型包機預計周日飛抵曼德勒。
官方中國救援隊一行82人，則攜帶20多噸通訊、搜救、醫療設備和應急食品，在29日飛抵緬甸仰光，連夜趕往曼德勒，預計昨午抵達。
曼德勒住宅倒塌 逾90人被困
緬甸多個地方有建築物在地震期間倒塌，曼德勒12層高住宅「天空別墅公寓建築群」被震至僅剩6層。當地救援人員在地震後30小時，從大樓瓦礫救出30歲女子漂禮凱（Phyu Lay Khaing）。法新社報道指該大樓內昨天恐仍有逾90人被困。
當地救災工作面對人手短缺及資源不足所影響。曼德勒外圍一幢6層高學校在地震後只餘下1層半，最少7人被困，其中一名被困教師亞敏（Yamin Shwe Zin）曾呼喊求救，其母在外面守候並呼喊女兒的名字。曼德勒省南部城鎮皎施一幢兩層高的託兒所在地震中倒塌，數十名2至4歲兒童被困。志願人員塔尼稱他們用挖土機清理建築物，再用手動工具救人。
最少錄3次餘震 最強5.1級
緬甸昨天仍有最少3次餘震，最強一次為5.1級。災區供電供水短缺，中新社記者昨在內比都直擊，指當日最高氣溫接近40℃，室內更顯悶熱。強震後內比都建築物受損嚴重，記者走訪當地一家大型綜合醫院，看到醫院建築牆體開裂。醫院負責人說，該院所接診的地震傷者中，多半為骨傷患者。考慮到餘震影響，為安全起見，院方在室外空地搭建了帳篷病房。
華裔「豬仔」：詐騙園區未受影響
近年成為全球焦點的緬甸詐騙園區似乎在這次地震「倖免於難」。馬來西亞《中國報》上周六報道，大馬國際人道主義組織（MHO）公關總監辜健鈫表示震後曾聯絡一名受困緬甸園區的華裔「豬仔」，得知園區沒受影響，但對方也對不能趁亂逃走感到失望。