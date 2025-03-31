美媒：特朗普曾提炒華爾茲 防長攜妻赴敏感會議 「Signal門」後另涉泄密

美國《大西洋》月刊總編輯戈德堡上周一（24日）披露，獲白宮國家安全顧問華爾茲邀加入華府高官討論空襲也門胡塞武裝的通訊群組，引爆「Signal門」掀起軒然大波。《紐約時報》上周六（29日）援引數名知情人士消息報道，特朗普儘管公開維護華爾茲，惟私下表明對鬧出這種報道不高興。特朗普惱怒的不是華爾茲輕率地使用商用通訊應用程式討論軍事計劃，而是不悅其手機存了特朗普討厭的記者戈德堡的電話，代表兩人存在某種聯繫。

萬斯主張撤換 華爾茲位危

《紐約時報》報道，特朗普上周三晚問副總統萬斯、白宮幕僚長懷爾斯、中東問題特使威特科夫等人是否支持華爾茲。第二晚他又傳召過華爾茲。到上周五早上，特朗普向身邊人暗示他願意支持華爾茲，只是不想被認為屈服於輿論，而且不想第二個總統任期開始不久就更換高官。

政治新聞網站Politico上周五也援引知情人士報道，特朗普因不想令自由派和民主黨人得逞，最終決定暫時不解僱華爾茲。報道稱副總統萬斯等人上周三主張撤換華爾茲，有官員認為應待新聞風波平息後合適時機讓華爾茲離職。

另外，《華爾街日報》上周五援引多名消息人士報道，曾任霍士新聞台主持的防長海格塞斯妻子珍妮弗（Jennifer Hegseth）曾兩度列席討論敏感資料的會議；其一是3月6日在五角大樓海格塞斯與英國國防大臣賀理安的會議，另一是2月中旬在布魯塞爾北約總部閉門討論支援烏克蘭的50國「烏克蘭防務聯絡小組會議」。報道還表示，海格塞斯目前的亞洲之行和上月往訪古巴關塔那摩灣，也攜胞弟菲利普（Philip Hegseth）同行。

（紐約時報/Politico/Axios/華爾街日報）