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曼谷塌樓仍困數十人 專家：地質鬆軟增高樓震感

【明報專訊】距緬甸中部震央逾1000公里的泰國首都曼谷意外成為這次地震另一焦點，當地市面在地震期間可見劇烈搖晃，交通工具一度停止運作，翟道翟區一座中國中鐵十局參與興建並已到封頂階段的30層審計署辦公大樓倒塌。地震專家和結構工程師分析，曼谷位處湄南河（昭披耶河）三角洲的冲積平原，地質鬆軟，高樓大廈在這類地方興建會令震感加劇。

曼谷救援隊伍昨動用挖土機、無人機和搜索犬等，加緊在上述倒塌大樓現場搜索。路透社昨報道，目前仍有47人失蹤或被困瓦礫，包括來自緬甸的勞工。法新社引述曼谷市長查察表示，目前已確認8人喪生，另有最少8人獲救，仍有79人下落不明，恐仍受困瓦礫。

逾2000宗樓宇損毁報告

地震後曼谷全市收到逾2000宗樓宇損毁報告，市政府稱已按輕重緩急先檢查700宗個案。另有數以百計民眾在公園通宵露宿，至昨天情况有所改善。

曾是泰國最高建築的曼谷地標白玉天空酒店在地震期間猛烈搖晃，事後傳出樓宇傾斜，酒店聲明強調建築物具抗震特性，地震期間能有可控的彎曲和晃動，經檢查確定結構安全，連玻璃幕牆也沒損毁或出現裂縫。

不少人對緬甸地震導致曼谷塌樓感驚詫。印度國家地震中心主任米什拉（OP Mishra）分析稱：「曼谷市遭受破壞，因為實皆斷層斷裂產生的地震波朝曼谷方向擴散，加上曼谷所處地區屬於冲積平原，地震波傳到此地後，土壤液化風險極高，這種情况當地建築結構根本無法承受，因此造成嚴重損害。」

英國倫敦大學學院災害風險建模助理教授金泰爾（Roberto Gentile）則表示：「在深厚且極鬆軟的土層上施工，加上地質結構可能產生的『盆地效應』（basin effect），都可能導致地震波在局部地區被放大，進而造成高樓受到異常強烈的地面運動影響。」

2021年立例 新建築須抗震

曼谷縱非地震活躍帶，但歷史紀錄顯示橫跨泰國北碧府、緬甸和安達曼海的實皆斷層如發生地震，確有可能影響到曼谷。然而，直至2004年印度洋大地震引發南亞海嘯後，曼谷首份抗震建築規範在2007年才生效，規定高於15米的市內建築物必須具抗震設計，到2021年再立例延伸到要求全市新起建築物均須採用抗震設計，惟目前符合要求的建築仍屬少數。

（路透社/曼谷郵報/泰國民族報）

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