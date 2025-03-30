緬甸地震恐萬人亡 內戰礙救援 通訊斷物資缺餘震料數月 經濟損失或超單年GDP

專家：如釋334枚原子彈

這場在緬甸中部的地震，亦衝擊到泰國曼谷和中國雲南省，遠至越南、印度等國也有震感。美國地質學家菲尼克斯（Jess Phoenix）形容，今次地震釋放能量相當於「334枚原子彈」，預計區內餘震會持續好幾個月。

國際救援機構擔心災情，無國界醫生昨稱，緬甸衝突持續，加上重災區通訊中斷及主要道路例如貫通最大城市仰光、首都內比都和震央附近的第二大城市曼德勒（Mandalay）之高速公路受到破壞，災情非常嚴峻。

BBC：軍政府續空襲敵兵

緬甸經濟不發達，自4年前軍頭敏昂萊政變奪權以來更持續處於內戰，約350萬人流離失所，許多國民面對飢餓等困境。戰火還重創醫療與應急機制，原可協助救援的非牟利組織和公民社會組織也因軍方掌權而停止運作。與此同時，緬甸電力供應和通訊網絡不穩，而且限制新聞自由，阻隔外界了解。緬甸獨立傳媒The Irrawaddy報道，軍政府控制的首都內比都有幾座軍事總部和民兵建築物被指於地震倒塌，但BBC昨日報道，軍政府在震後繼續空襲敵對民兵。

救災員簡裝搜索 兩大機場關

人口逾170萬的曼德勒因接近震央，災情尤其嚴重，局部地區起火，數以十計建築物倒塌甚至夷為平地，估計最少數百人埋於瓦礫。在40℃高溫下，部分裝備簡陋的救災人員昨只能穿著人字拖在廢墟間穿梭，一邊吃力打開搜救通道，一邊呼喊期待倖存者回應。該市有一座高12層公寓震塌至只剩6層，儘管救出過百人，恐仍有逾90人被困。其中一間酒店塌剩3層，職員等仍被困。一名男子告訴《衛報》有醫院在其面前坍塌，整座城市大部分地方都損毁嚴重。另一市民向路透社稱，救災人力物力不足以應付震災規模。

因反對軍政府統治而建立的文人平行政府「民族團結政府」（NUG）表示，初步評估緬甸地震破壞最少2900座建築、30條道路和7道橋，內比都和曼德勒的機場都因損毁嚴重暫時關閉。緬甸軍政府則宣布受災最重的曼德勒和內比都等6個地區進入緊急狀態。

多國物資未知能否抵「敵區」

緬甸軍政府上周五已罕有向國際社會求援，中國、印度、俄羅斯等皆已派出拯救隊前往緬甸支援，美國總統特朗普也宣布會援助緬甸，但會否實現受到質疑（見A2）。中國國家主席習近平昨致電慰問敏昂萊，中國駐緬甸大使館則宣布，北京答應提供1377萬美元的營帳、毛氈和急救醫療用品援助。

然而，救援物資能否直達災民手上，以及軍政府會否容許救援隊伍和物資進入反軍政府的勢力範圍則成疑。有監察組織表示，軍政府近年大幅限制聯合國世界糧食計劃署（WFP）等國際援助組織在緬甸境內的活動，以往天災時期也會阻撓援助物資送入反軍政府部隊控制的地區。

（衛報/路透社/法新社/華盛頓郵報）