明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

縱橫遊取消下月泰團 泰旅局：當地已復常

【明報專訊】緬甸中部地震波及鄰國，其中泰國曼谷有未完工的大樓倒塌。本港旅行社縱橫遊昨在facebook公布，下月泰國旅行團取消，客人可選擇轉團或全數退款。常務董事袁振寧稱，取消的包括復活節出發的泰國團，涉及10個旅行團共約150人。他說，雖然泰國旅遊局稱當地安全，但近日接獲不少已報團客人查詢，因客人不想帶着擔心出發，作為旅行社只能盡力配合，強調「旅遊始終都是講心情」。

5月重開否待觀察

至於5月旅行團會否繼續，袁振寧稱有待觀察再決定，若當地情况穩定後將與航空公司及旅遊局推出優惠。

泰國政府旅遊局（香港）昨在facebook稱，自前日地震後，當地目前已恢復正常，包括商業活動已恢復，旅遊景點及各類會議中心正常開放，航空和地鐵等主要交通服務亦正常運作。局方又稱，當地政府會繼續定期評估，確保最大程度安全保障。

國際非牟利組織籲捐助

多個非牟利組織呼籲港人捐款援助。香港紅十字會昨在facebook稱，已撥款20萬元支援緬甸，亦正提供緊急尋人服務，協助在港的人尋找失聯家人。組織又稱，緬甸紅十字會正展開救援，但當地災情嚴重，災民急需臨時住所、清潔食水及醫療物資等支援，呼籲港人捐款。

香港世界宣明會昨稱，其緬甸辦事處已啟動機構的持續營運和緊急應變計劃，當地工作人員均隨時候命，保安團隊亦正監察情况。該會表示，當地人員正評估災情，並提供包括食物、乾淨水源、安全臨時住所和衛生用品等緊急援助，期望在關鍵時刻保護兒童和家庭。國際培幼會亦稱於緬甸進行緊急人道援助行動，向災民派發食物、清潔食水、衛生包等，為兒童及家庭解燃眉之急。

相關字詞﹕緬甸地震 縱橫遊 泰國政府旅遊局 香港紅十字會 香港世界宣明會

上 / 下一篇新聞