萬斯斥丹麥未防中俄擾格陵蘭 爭議聲中訪美太空軍基地 促格陵蘭人「脫丹入美」

萬斯與妻子烏莎、白宮國安顧問華爾茲及能源部長賴特前日訪問美軍在格陵蘭北部皮圖菲克太空軍基地，萬斯向美兵及記者表示，中、俄等國正對北極通道、貨運路線和格陵蘭的礦產有「極大興趣」，「丹麥沒有跟上步伐，投入必要資源來維持這座基地、 維護我方部隊，以及在我看來，（也沒有）確保格陵蘭人民的安全，讓他們不受俄、中等國的侵略行為」。

指美沒必要動用軍事力量

特朗普曾揚言不排除動用軍事或經濟脅迫手段奪取格陵蘭，但萬斯表示美國沒必要動用軍事力量，強調格陵蘭人民享有自決權，敦促他們與丹麥切斷關係，「我們認為我們將能夠達成一項特朗普式的協議，以確保這片土地的安全。我們希望他們選擇與美國合作，因為我們是全球唯一會尊重他們主權和安全的國家，因為其安全與我們息息相關」。他說，美國沒打算立刻擴大在格陵蘭的美軍部署，但將投入更多資源，包括海軍艦艇和軍用破冰船，以在格陵蘭建立更強大的存在，「我們向丹麥傳達的信息很簡單，即你們沒有為格陵蘭人民做好工作。你們對格陵蘭人民投資不足，對這片美麗土地的安全也投資不足」。

丹麥否認萬斯指摘 外相轟說話方式

在萬斯出訪之際，特朗普前日重申，為保「全世界和平」，美國需要格陵蘭，「為了國際安全，我們需要格陵蘭。我們必須擁有格陵蘭」。他聲言格陵蘭水道「到處都是中、俄的船」，美國不能依賴丹麥或任何其他國家解決問題。

丹麥首相弗雷澤里克森表示，萬斯說法有誤，「多年來，我們一直與美國並肩應對艱難時刻」。她強調丹麥已大幅增加國防開支，將進一步投入資金，包括加強監控、增加新北極船舶、遠程無人機與提升衛星能力，「我們隨時準備與美國合作，但這種合作須建立在必要國際規則之上。」外相拉斯穆森昨批評萬斯語氣，「這不是你對親密盟友說話的方式，我仍然認為丹麥和美國是親密盟友」。民調顯示，絕大部分格陵蘭人反對成為美國一部分。

（BBC/金融時報/法新社）