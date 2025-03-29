特朗普撤駐聯國大使提名保眾院優勢

眾院只能承受兩黨友倒戈

特朗普在旗下社交平台Truth Social發文表示，已要求作為他其一最大盟友的斯蒂凡尼克留在國會，指共和黨在眾院的優勢微弱，不指望讓其他人競逐斯蒂凡尼克的議席，而那樣便不用憂慮補選，至於駐聯合國大使一職其他人也能勝任。斯蒂凡尼克周四接受霍士新聞節目訪問時表示，對自己是眾議院中特朗普最堅定盟友之一感到自豪，指以後將繼續如此。

共和黨目前在眾議院以218:213席具些微優勢，而這亦意味表決議案時該黨只能承受有兩名自家議員倒戈，而佛羅里達州下周將舉行兩場特別選舉，其中一場是決定誰取代白宮國安顧問華爾茲的聯邦眾議員席位。

霍士新聞周四報道，如斯蒂凡尼克加入政府，共和黨將由誰人出選從缺的紐約州第21國會選區議席缺乏共識。該黨在紐約州的初選機制是由15名黨縣支部主席推選，但他們各有心水人選，有內部消息人士透露共和黨憂慮會因此丟失議席予民主黨甚至右翼的第三勢力「紐約州保守黨」。他們亦擔心民主黨籍的紐約州長胡楚爾會拖慢補選程序，影響特朗普政府施政。

共和黨對補選人選沒共識

斯蒂凡尼克的駐聯合國大使提名早前已獲參議院外交關係委員會通過，原本預料將可順利在下月初獲參院全院確認。眾院議長邁克．約翰遜周四表示，將邀請斯蒂凡尼克立即重新加入眾院共和黨領導層，後者此前是共和黨黨團會議主席，暫未知她之後將會出任什麼要職。

（霍士新聞/路透社/Axios）