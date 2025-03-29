習特會取決中方態度 「須確保習獲美方尊重對待」

早在特朗普重返白宮前夕，《華爾街日報》已指特朗普盼在就職首100日內（即4月30日或之前）訪華。到本月上旬《南華早報》指特朗普可能4月訪華，但同期《華爾街日報》指中美正商討在習、特生日的6月舉行「生日峰會」。到上周特朗普主動宣稱習會在「不久將來」訪美，跟其關係密切的共和黨參議員戴安斯本周訪華，被視為中美進一步推進「習特會」的風向。

華府內部爭論應否盡早晤習

康達就此向本報表示，他認為特朗普政府內部其實都有爭論，到底應跟習盡早見面，還是應先專注於累積對華籌碼來準備未來談判，「但我不知道總統怎麼想」。他提醒另一重要因素是，習特會成事前提是中方同意會面，「我有一定信心判斷，無論是習近平還是其團隊，在確保習近平會得到（美方）尊重對待、不會蒙受尷尬，又或（中美）對會討論或談判什麼東西至少有些輪廓或路線圖之前，都不會同意舉行峰會」。故康達認為習特會路途仍遠，「但我認為特朗普本人想要峰會，至於習近平也有可能想要，但我肯定在情况變得更清晰前，他不會同意」。

在特朗普1.0時期，除頭3年每年在G20峰會場邊會談外，只各自互訪一次，即2017年4月習訪海湖莊園，以及同年11月特國事訪華。