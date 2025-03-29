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特稿：專訪美國前亞太助理國務卿康達 「特2.0初見印太戰略延續性 貿易除外」

【明報專訊】美國著名「亞洲通」外交官、約兩個月前才卸任亞太助理國務卿的康達（Daniel Kritenbrink）本周訪港，昨日接受本報專訪，分享其對「特朗普2.0」外交策略的看法。康達坦言現屆美國政府內部存在不同聲音，暫難肯定其實際目標是尋求專注西半球的「戰略收縮」，還是專注印太地區的「戰略轉移」，但他個人認為，至少從至今出現信號看，「特朗普2.0」印太戰略跟其前任們相比會是「延續性多於改變」，但特朗普本人念茲在茲認為美國蒙受不公平的貿易領域會是例外。

明報記者 周宏量

康達在奧巴馬時期曾任駐華使館副館長（2013-2015）和白宮國安會亞洲事務高級主任（2015-2017），在「特朗普1.0」擔任駐越南大使（2017-2021），到拜登時期獲擢升為東亞暨太平洋事務助理國務卿（2021-2025）。來到「特朗普2.0」，他結束外交官生涯，加入美國策略諮詢公司「美商亞洲集團」（簡稱TAG）擔任合伙人。

戰略收縮vs戰略轉移 「不知道答案」

特朗普外交政策的真實意圖令人難以判斷，一些主張認為這是美國作出某種「戰略收縮」，專注於自家後院（西半球）而非全世界，另一些主張則認為美國只是「戰略轉移」，從而更專注於中國或印太地區。康達坦言，最誠實的答案是「我們不知道」，但他不認為特朗普政府已將其規劃完全清晰到細節層面，而且其內部也有迥異看法，特朗普很可能仍未作出明確決斷。以對華政策為例，康達認為許多特2.0閣員都是知名「對華鷹派」，但部分人傾向國際主義，其他人卻只關心國內議題。

儘管如此，康達相信華府仍重視印太地區，「如果審視特朗普政府的印太戰略，在貿易以外，我會預測延續性多於改變」。他直言這是重大預警，「因為貿易政策非常重要，甚至很可能會引起很大混亂」。然而，從國務卿魯比奧在任內首日即跟四方安全對話（QUAD）伙伴舉行首場外長會議、白宮最早一批訪客包括日本和印度領袖，又或防長海格塞斯正出訪菲律賓和日本，並在關島和夏威夷就印太戰略表態，康達認為這反映特2.0在印太地區可望有更多延續性，更關注自由航行，更關注來自中國或任何其他國家對在海上航道爭逐制海權的企圖，「當然，中國也有其自身考慮」。

特2.0比1.0「更將自己放決定中心」

身為特1.0的駐越大使，康達自言經常比較兩屆特朗普政府，他認為比起1.0時期，2.0的特朗普更傾向「將自己放在每個決定的中心」。他估計對等關稅、鋼鋁關稅及其他行業關稅會陸續有來，但特朗普本人的想法仍最重要，例如特朗普經常自稱跟中國國家主席習近平關係良好，也經常說想談判達成某種貿易協議，「我認為我們理應重視特朗普的說法，即特朗普真的想要貿易協議，問題是這到底有無可能達成，對此我不知道」。

中美管控競爭最重要 台海存誤算風險

對於中美關係，康達認為最重要的還是確保中美「小心謹慎地管控競爭，確保不會有誤算和不會有衝突」。他表示「沒有感覺到華盛頓或北京有任何人想要衝突」，只要致力避免，衝突就應該不會發生。被問到誤算是否最有可能在台灣問題發生，康達說：「我認為誤算的風險始終存在，這（台灣問題）大概是最敏感的議題。這不是唯一議題，我也不認為誤算很有可能發生，但這確頗有可能是最有風險的情况。」

相關字詞﹕海權 台海局勢 管控競爭 對華鷹派 對華政策 關稅 中美角力 印太戰略 特朗普2.0 康達（Daniel Kritenbrink）

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