萬斯夫婦訪格陵蘭美軍太空基地「了解安全情况」

【明報專訊】美國副總統萬斯夫婦周五（28日）到訪格陵蘭美軍太空基地。這次訪問在美國總統特朗普矢言要從丹麥手上接管格陵蘭的背景下進行，勢將引發更大爭議。
陷「Signal門」醜聞華爾茲隨團
萬斯率領的美國政府代表團周五飛抵皮圖菲克太空基地（Pituffik Space Base）。皮圖菲克基地至2023年仍被稱為圖勒基地，自冷戰時代起當地便是美國應對蘇聯導彈等攻擊的預警站，也是北半球空中及海底巡警的重要戰略位置。萬斯在視像信息中稱將與美國太空軍成員會面是為「了解格陵蘭的安全情况」。代表團成員有美國能源部長賴特，路透社昨引述白宮消息稱正身陷「Signal門」醜聞的白宮國安顧問華爾茲亦將隨團。路透社指，按一份1951年的協議，美國官員可隨時探訪在格陵蘭的美軍基地，只需事前通知丹麥與格陵蘭。萬斯抵達前，格陵蘭4黨宣布達成協議，將籌組聯合政府。新政府尋求就獨立跟丹麥展開討論，強調維持現狀並非選項。同時，大部分格陵蘭民眾拒美國接管當地。
另一方面，俄羅斯總統普京在北部城市摩爾曼斯克出席一場北極地區論壇時，認為美方對取得格陵蘭態度「嚴肅」，他指雖然格陵蘭主權歸屬跟俄羅斯沒有直接關係，但憂慮北約國家正加強利用北極圈作為未來軍事衝突的跳板。