萬斯夫婦訪格陵蘭美軍太空基地「了解安全情况」

陷「Signal門」醜聞華爾茲隨團

萬斯率領的美國政府代表團周五飛抵皮圖菲克太空基地（Pituffik Space Base）。皮圖菲克基地至2023年仍被稱為圖勒基地，自冷戰時代起當地便是美國應對蘇聯導彈等攻擊的預警站，也是北半球空中及海底巡警的重要戰略位置。萬斯在視像信息中稱將與美國太空軍成員會面是為「了解格陵蘭的安全情况」。代表團成員有美國能源部長賴特，路透社昨引述白宮消息稱正身陷「Signal門」醜聞的白宮國安顧問華爾茲亦將隨團。路透社指，按一份1951年的協議，美國官員可隨時探訪在格陵蘭的美軍基地，只需事前通知丹麥與格陵蘭。萬斯抵達前，格陵蘭4黨宣布達成協議，將籌組聯合政府。新政府尋求就獨立跟丹麥展開討論，強調維持現狀並非選項。同時，大部分格陵蘭民眾拒美國接管當地。

另一方面，俄羅斯總統普京在北部城市摩爾曼斯克出席一場北極地區論壇時，認為美方對取得格陵蘭態度「嚴肅」，他指雖然格陵蘭主權歸屬跟俄羅斯沒有直接關係，但憂慮北約國家正加強利用北極圈作為未來軍事衝突的跳板。

（法新社/路透社）