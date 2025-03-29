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加總理擬報復美關稅：兩國舊有關係已「終結」

【明報專訊】美國特朗普政府加徵汽車關稅引發美國與盟友關係進一步破裂，加拿大總理卡尼周四（27日）聲言美加基於加深經濟融合和緊密安全與軍事合作的舊有關係已「終結」，將於下周祭出最有效打擊美國的報復措施，強調「並不排除任何選項」。

特朗普周三簽署公告，於下月3日起向所有進口美國的汽車加徵25%關稅，又警告如歐盟和加拿大合作「對美國造成經濟傷害」，將向它們徵收遠比現時計劃中更高的關稅。卡尼取消國會大選競選活動，周四返回渥太華商討對策，他稱美方未來數日可能公布更多關稅措施（特朗普政府計劃於4月2日公布針對全球所有貿易伙伴的「對等關稅」計劃），因此加拿大政府有待整合對策，並於一星期後公布。

特朗普昨與卡尼通話，形容「富有成效」，稱將在加拿大下月大選後與對方會晤，討論政治與經貿等議題。

此外，內地央視旗下新媒體帳號「玉淵譚天」昨發文提及「對等」關稅，指出如果美方執意損害中方利益，中方必將堅決反制。該文強調，若美方想要和中國談合作，前提是要互相尊重。

日擬放棄向美反徵報復關稅

共同社周四報道，日本政府擬放棄就美國汽車關稅反徵報復關稅。一名經濟部門官員指，日本本來就沒有徵收報復性關稅就會讓美國困擾的出口商品。報道指，日本採取避免刺激美國的戰略，通過強調對美經濟貢獻來爭取豁免加徵關稅。

（法新社/路透社/共同社）

相關字詞﹕美加關係 卡尼 關稅 加拿大 印度 日本 特朗普

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