港赴泰旅團照常啟程 緬泰外遊警示未升級

旅行社縱橫遊及永安旅遊並沒旅行團現處泰緬兩國。但縱橫遊在未來兩周均有泰國團出發赴曼谷或芭堤雅，涉逾百人，常務董事袁振寧稱會密切注意泰國局勢，倘當地景點、旅遊設施損毀，保安局發出紅色外遊警示或旅遊業監管局發出行政命令，會取消行程並退回團費。

入境處表示，截至昨晚8時，共接獲48宗就當地最新情况的查詢，並已即時按其需要提供相關資訊。港府昨晚更新對緬甸及泰國的外遊警示資料，但未有對兩地警示升級，即繼續維持原有「黃色」級別，但更新當中內容，指「緬甸中部發生黎克特制7.9級地震，造成嚴重傷亡及破壞」。至於泰國，「曼谷市有大樓倒塌，造成傷亡及破壞」。本報昨午向入境事務處查詢有無港人求助，尚待回覆。

香港保險業聯會表示，大部分旅遊保單均保障目的地發生地震等自然災害後，因旅程延誤、取消及提早結束行程而招致損失，包括機票、酒店及交通等額外費用。聯會提醒旅客先向航空公司、酒店等營運商取回退款，再向旅保索償不獲退還款項，但強調倘旅客在地震發生後才投保，即使目的地是地震災區亦不會受保。

國泰兩曼谷航班折返

此外，國泰航空昨日有兩班飛往曼谷的航班折返出發地，分別是從香港出發的CX751及從新加坡出發的CX630，而其他往返曼谷的航班或有所延誤。