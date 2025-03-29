緬7.7級地震恐數千死 殃及曼谷塌樓 敏昂萊宣布6區緊急狀態 求助國際社會

內比都道路裂開 跨江地標阿瓦橋崩塌

USGS表示，地震發生於昨日中午約12時50分（本港下午約2時20分），震央位於中部城市實皆（Sagaing）西北部約16公里，震源深度約10公里；震央距離第二大城市曼德勒約17公里，而數分鐘後再發生6.4級餘震。地震在緬甸造成廣泛破壞，軍政府發布的相片顯示，首都內比都有建築物倒塌、道路裂開，鄰近震央、橫跨伊洛瓦底江的地標阿瓦橋（Ava Bridge）亦崩塌。

南部勃固省（Bago）城鎮東吁（Taungnoo）有目擊者向路透社稱，有清真寺局部倒塌，最少3人死亡。有緬甸傳媒稱曼德勒市一座清真寺倒塌，造成至少20人死亡；當地另有救援團隊向英國廣播公司（BBC）稱地震造成的破壞相當嚴重，相信最少數百人死亡。

有在緬甸華人憶述地震驚險時刻，中緬經濟合作發展促進會會長李福泉在地震發生時，正於仰光的辦公室會客，他指當時震感明顯，持續約2分鐘，當他們站起來都感到眩暈，並趕忙找地方避險。在曼德勒出差的周女士稱地震發生時，她正與朋友在餐廳吃飯，他們匆忙跑出餐廳，路邊的車輛和房屋劇烈搖晃。

在首都內比都，地震傷者在醫院外治療，院方職員稱有數百傷者送到該院，通往醫院的道路亦嚴重擠塞。軍政府宣布內比都、實皆省、曼德勒省、馬圭省、撣邦東北部地區及勃固省共6個地區進入緊急狀態。敏昂萊昨視察內比都一間救治地震傷者的醫院，及後在國營傳媒廣播的演說稱有144人死亡，並呼籲任何國家及組織提供援助。

曼谷塌樓最少5死117失蹤

強震令距離震央1000公里的泰國曼谷也有震感。當地一幢未完工、計劃用作政府辦公室的30層高樓倒塌。救援現場指揮中心資料指有最少5死9傷，117人失蹤。綜合《曼谷郵報》和鳳凰網報道，該大樓2020年起動工，耗資約21億泰銖（約4.8億港元），大樓已興建到最高層數，而整體工程完成度截至倒塌當天只有三成。大樓的主要承包商為意泰開發公共有限公司（ITD）跟中國中鐵十局（泰國）有限公司合資的ITD-CREC。

泰國首相佩通坦宣布曼谷進入緊急狀態，惟另一名副首相阿努廷稱曼谷情况嚴重，但並未發出緊急狀態，而市政廳則宣布曼谷為災區，由市長負責協調救災工作。曼谷市長查察（Chadchart Sittipunt）指當局收到169宗建築物損毀報告，市區鐵路服務暫停，預計翌日恢復，他又提醒或再有餘震，但呼籲民眾冷靜。

接壤緬甸東北部的中國雲南省亦受地震影響，瑞麗市有房屋損毀，民眾亦走到街上暫避。

中國地震台網中心專家就緬甸附近地震活動分析指，是次地震位於緬甸弧地區，地殼構造變形強烈且地震活動強，是喜馬拉雅地震帶上地震最活躍的地區之一。英國劍橋大學地震專家杰克遜稱這場地震由長達「整整1分鐘」的斷層破裂引起，令地殼橫向移動，就像劃過地球的巨大刀痕。

（法新社/路透社/新華社/中央社/BBC/中新社）