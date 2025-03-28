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美願降對華關稅換TikTok出售協議

【明報專訊】美國總統特朗普周三（26日）在白宮記者會上稱，願意降低對華關稅換取達成短片分享平台TikTok出售協議，並可進一步延長下月5日屆滿的「不賣就禁」寬限期，以便找到非中國的買家。TikTok未有即時回應。

願再延「不賣就禁」寬限期

特朗普告訴記者：「中國將須在TikTok交易上發揮作用，也許以批准的形式，我認為他們會如此做。或許我會對他們稍微降低關稅或採取其他措施，來促成這項交易。」

中國外交部昨表示，已就TikTok多次闡明立場。外交部發言人郭嘉昆表示：「中方反對加徵關稅的立場也是一貫的、明確的。」

依照拜登時期的法令，TikTok中國母公司「字節跳動」被要求今年1月19日前出售其美國業務給美國企業。

不過，特朗普今年1月20日上任不久後就簽署行政命令，把「不賣就禁」期限延後到4月5日。今年初，TikTok曾短暫在美國下架，當時還引發一波「TikTok難民潮」湧入中國的小紅書平台。

華稱出售須遵出口法律

特朗普本月初曾稱，正與4組不同的潛在買家就出售TikTok美國業務談判，法新社周三指有意洽購的其中一個財團由微軟和甲骨文組成。中國官員則認為，任何出售或剝離資產的行為都必須遵守中國出口法律。

（法新社/NBC/BBC/路透社/紐約時報）

相關字詞﹕關稅 中國 特朗普 美國

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