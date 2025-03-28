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特朗普簽令進口車4．3加徵25%關稅 分析：重創墨歐日製車業 加拿大商討報復措施

【明報專訊】美國總統特朗普周三（26日）簽署公告，宣布下周四（4月3日）起對所有進口汽車加徵25%關稅，針對多種汽車零件的同等關稅則將於之後一個月內陸續開徵，而經《美墨加協議》下進口汽車的美製零件部分將獲免稅。分析估計措施將令美國新車價格上漲數千至1萬美元以上，並嚴重打擊墨西哥、歐盟、日本等汽車製造業。加拿大周四商討報復措施；日本6間主要車廠股價應聲下挫。特朗普周四在旗下社交平台Truth Social發文警告，如歐盟和加拿大合作「對美國造成經濟傷害」，將向它們徵收遠比現時計劃中更高的關稅。

特朗普在白宮橢圓形辦公室向記者稱，美國現時對進口汽車徵收2.5%關稅，這將增加25%，指車廠「如在美國生產則不會被徵收關稅」。特朗普又稱，相信新關稅能在未來兩年為庫房帶來6000億至1萬億美元（約4.7萬億至7.8萬億港元）收入。

白宮指，對汽車成品加徵的25%關稅將於美東時間4月3日0時01分（香港時間中午12時01分）起生效；對汽車引擎和引擎零件、變速器和動力系統部件，以及汽車零件的25%新增關稅將較遲生效，但亦不會遲於5月3日。在新措施下，經《美墨加協議》（USMCA）進口汽車的美製零件部分可獲免稅。

美國汽車工人聯合會（UAW）會長費恩（Shawn Fain）讚揚新關稅是「朝正確方向作出的重大舉措」，但代表多間外國主要車廠的組織Autos Drive America則警告新關稅亦將導致在美國生產及銷售汽車的成本上漲，最終令汽車售價上升、消費者選擇將變少、美國製造業職位亦將減少。福特、通用汽車和Stellantis三大美國車廠亦發聲明，希望特朗普政府政策將有助提振美國本土汽車生產，但強調重點是避免關稅令車價上升。

專家指零件受限 美車廠恐減產三成

畢馬威（KPMG）會計師事務所高級經濟師肯·金（Ken Kim）表示，汽車業界預期加徵25%關稅將令新車售價上升最少2000至1萬美元（1.6萬至7.8萬港元）。有專家亦估算，特朗普政府的新關稅亦將迫使美國車廠減產三成，主因是零件受限。英國《金融時報》昨報道，現時有近一半在美國銷售的汽車進口自外國，主要來源地是墨西哥、歐盟、日本、加拿大和德國；即使在美國本土組裝的汽車，也有多達六成零件來自外國。

加拿大總理卡尼周三晚批評美方汽車關稅「直接攻擊」加拿大工人，並令美加的緊密聯繫「正被切斷」。卡尼又指加拿大政府會於周四商討報復措施，利用對美報復關稅所得的收入保護國內工人和企業。卡尼周三表示，該國將設立20億加元（約109億港元）「戰略應對基金」，以保護受到美國關稅威脅的加拿大汽車業。

歐稱遺憾日謀反制 華批損多邊貿易

歐盟委員會主席馮德萊恩對美方決定表示遺憾，稱將繼續尋求談判解決方案。日本首相石破茂周四亦指，將考慮一切反制手段。中國外交部發言人郭嘉昆昨批評美方做法違反世貿組織規則，損害以規則為基礎的多邊貿易體制。

（路透社/金融時報/紐約時報）

相關字詞﹕美墨加貿易協定 汽車零部件 卡尼 汽車 關稅 加拿大 特朗普 美國

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