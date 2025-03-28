韓政府認跨國收養「牟利」：兒童像行李般送走

戰後貧困 送孤兒找外國家庭

韓國是跨國收養兒童的最大來源國，自1953年韓戰結束以來有約20萬韓國兒童被送往國外，大部分被送往美國和歐洲。在戰後的貧困時期推動海外收養，為孤兒、被遺棄或殘疾兒童尋找外國家庭。政府交由收養機構去尋找並將兒童送往國外，再向收養家庭收費。

周三發表的報告指有收養機構篡改文件，將明知有父母的嬰兒呈報為孤兒，而當有嬰兒被送往海外前死亡，機構會安排其他活嬰冒充身分被送走。

收養機構篡改文件賺「捐款」

委員會指涉事收養機構1988年就每名兒童向收養家庭收取1500美元手續費及400美元「捐款」，這些資金部分用來「獲取」更多兒童，致跨國收養淪為「牟利產業」。

韓國「嬰兒出口」在1980年代達到高峰，單在1985年就有8837名兒童被送往國外。委員會展示一張照片，顯示嬰幼兒被綁在多排飛機座位上，「如行李般運往外國」。委員會2022年就有關收養政策展開調查，有367被送往海外家庭收養的人指控其被收養過程有欺詐行為，委員會確認56人是人權受侵犯的受害者，其餘個案仍在調查。

委員會無權起訴任何領養機構，但指政府應道歉，而政府須按法律遵循委員會建議。彼得森（Anja Pedersen）1976年被送丹麥，當時使用的身分竟是一名在等待收養過程中已死亡的女孩。她說：「這次調查結果意義重大，因為我們多年來所經歷的一切終獲官方承認。」

（紐約時報/獨立報/BBC/中央社）