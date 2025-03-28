Signal門白宮轉口風 華爾茲壓力增 魯比奧指「有人犯大錯」 共和黨重量級議員促查

由於多名涉事官員聲稱群組內發布的信息並非軍事機密，並抨擊戈德堡的誠信，觸發後者周三公開高官們3月15日在群組內商討美軍空襲也門胡塞武裝全部內容，包括防長海格塞斯交代攻擊計劃細節，例如出擊時間、調度F-18戰機、發射戰斧導彈、甚至當日天氣情况等。縱使部分官員仍堅持立場，但也有人開始承認有人出錯，包括特朗普。他周三雖然批評傳媒大肆渲染事件，認為是「政治獵巫」，但當被記者問到誰應為讓記者看到群組信息一事負責時，特朗普暗指是華爾茲，「邁克·華爾茲，我猜他已承擔責任。我一直認為是邁克。」他同時捍衛海格塞斯，堅稱泄密事件與對方無關，大讚他的工作做得好。

魯比奧強調「不危及人命任務」

魯比奧周三訪問牙買加時，在記者會上承認「Signal門」有人犯錯，「顯然有人犯了大錯，將記者加入群組。我不是針對記者，但你本不應在群組內」。不過魯比奧強調群組信息內沒有戰爭計劃，「國防部明確表示，信息內容不會危及人命和任務」。

同在聊天群組內的國家情報總監加巴德周三向眾議院情報委員會承認這是一個錯誤，但堅稱沒有分享任何機密信息。

海格塞斯同日繼續為自己辯論，再次強調群組商討的不是戰爭計劃，他只是「實時提供更新信息」，「沒有（泄露）任何部隊、地點、路線、飛行路徑、消息來源與方法」。 白宮發言人萊維特指摘戈德堡是「反特朗普的仇視者（anti-Trump hater）」，推動「Signal騙局」。

特對華爾茲「愚蠢行為」憤怒

政治新聞網站Politico引述多名知情人士報道，特朗普對華爾茲意外將記者加入群組一事感憤怒，不僅因為可能泄露了國安機密，還懷疑並不滿華爾茲一早便將戈德堡的電話號碼儲存在手機內。特朗普一直對《大西洋》月刊心存怨恨，因該雜誌曾引述匿名消息來源報道特朗普私下以「失敗者」侮辱一戰陣亡美兵；《大西洋》也是特朗普第一個任期內最早要求彈劾他的傳媒之一。知情人士說：「特朗普對華爾茲如此愚蠢的行為感到憤怒。」特朗普多名盟友認為，華爾茲的麻煩可能還未完，因今次事件已讓華爾茲與特朗普內部圈子的關係變得緊張。接近白宮消息人士稱，特朗普不是輕易忘記官員犯錯的人，今天沒踢走華爾茲，不代表他日不會，尤其在他開始質疑某人的判斷力和忠誠度時。

今次醜聞就連共和黨人也感到不安，《國會山莊報》報道，多名共和黨重量級參議員呼籲調查事件，包括軍事委員會和情報委員會成員，並要求特朗普政府解釋，他們擔心若處理不當，這宗醜聞將成為「重大政治問題」。參議院軍事委員會主席、共和黨的威克周二表示，其委員會將調查事件，也呼籲國防部的監察長展開調查。

（BBC/Politico/衛報/紐約時報）