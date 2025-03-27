Tg號召 加沙罕現反哈馬斯示威

數以百計巴勒斯坦人周二在加沙北部城鎮拜特拉希耶（Beit Lahiya）示威，高叫「滾！滾！哈馬斯滾蛋！」、「我們不想要戰爭」等口號。一名示威者說：「如果哈馬斯放棄加沙權力是一個解決辦法，哈馬斯為何不放棄權力保護人民？」哈馬斯成員持槍或棍，襲擊和強行驅散示威者。哈馬斯支持者則抨擊示威者是「叛徒」。法新社報道，在社交通訊平台Telegram（Tg）上，周二最少有一則呼籲抗議的信息流傳，但是有示威者稱不知是誰發起今次示威。直至周二晚上，又有來自不明來源的信息，呼籲民眾周三在加沙各地再次示威。

奧斯卡巴人導演蒙眼禁錮20小時

此外，執導今屆奧斯卡最佳紀錄片《家不成家—我生於巴勒斯坦》（No Other Land）的巴人導演比拉勒（Hamdan Ballal）周一在西岸遭以色列殖民者攻擊，隨後被以軍拘留後，周二下午獲釋。他透露在扣留期間，被蒙眼禁錮在寒冷的冷氣房超過20小時，士兵每次換班都會打他一趟。他雖不懂希伯來語，但他聽到士兵喊他的名字和提及「奧斯卡」，語氣似在譏諷他。

（法新社/紐約時報/BBC）

（以色列-哈馬斯戰爭）