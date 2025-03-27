明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

Tg號召 加沙罕現反哈馬斯示威

【明報專訊】以色列聲稱哈馬斯拒釋放更多人質，撕毁停火協議恢復空襲加沙至今逾一周。巴勒斯坦加沙地帶衛生部門昨發表聲明，稱自3月18日以來，以軍對加沙多地持續空襲已造成最少830人死亡、1787人受傷。持續戰火嚴重影響民生，加沙周二（25日）罕有爆發近兩年多以來最大規模反哈馬斯示威，要求2007年起管治加沙的哈馬斯離開當地換取加沙和平。

數以百計巴勒斯坦人周二在加沙北部城鎮拜特拉希耶（Beit Lahiya）示威，高叫「滾！滾！哈馬斯滾蛋！」、「我們不想要戰爭」等口號。一名示威者說：「如果哈馬斯放棄加沙權力是一個解決辦法，哈馬斯為何不放棄權力保護人民？」哈馬斯成員持槍或棍，襲擊和強行驅散示威者。哈馬斯支持者則抨擊示威者是「叛徒」。法新社報道，在社交通訊平台Telegram（Tg）上，周二最少有一則呼籲抗議的信息流傳，但是有示威者稱不知是誰發起今次示威。直至周二晚上，又有來自不明來源的信息，呼籲民眾周三在加沙各地再次示威。

奧斯卡巴人導演蒙眼禁錮20小時

此外，執導今屆奧斯卡最佳紀錄片《家不成家—我生於巴勒斯坦》（No Other Land）的巴人導演比拉勒（Hamdan Ballal）周一在西岸遭以色列殖民者攻擊，隨後被以軍拘留後，周二下午獲釋。他透露在扣留期間，被蒙眼禁錮在寒冷的冷氣房超過20小時，士兵每次換班都會打他一趟。他雖不懂希伯來語，但他聽到士兵喊他的名字和提及「奧斯卡」，語氣似在譏諷他。

（法新社/紐約時報/BBC）

（以色列-哈馬斯戰爭）

上 / 下一篇新聞